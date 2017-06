O martoră a atacului din Londra vrea să-l găsească de taximetristul care i-a salvat viața

O tânără în vârstă de 19 ani vrea să-l găsească pe taximetristul care i-a salvat viața în timpul atacului terorist din Londra pentru a-i mulțumi. Tânăra a povestit că se afla chiar în drumul celor trei teroriști, iar un taximetrist a venit la ea și i-a spus să fugă și să se adăposteasă, relatează The Telegraph.

Tânăra a povestit pe o rețea de socializare întreaga experiență prin care a trecut. “Eram la un bancomat de pe London Bridge, când un taximetrist a virat pe lângă mine și a țipat să fug. M-am întors și am văzut un bărbat care era la trei metri de mine și fugea spre mine, cu un cuțit uriaș. Am fugit cât de repede am putut să-mi salvez viața. Am văzut cum un bărbat este înjunghiat”, a scris tânăra în vârstă de 19 ani.

Ea a intrat într-un pub din apropiere, unde le-a spus oamenilor să se adăpostească la etaj, căci sunt oameni înarmați afară. Oamenii i-au ascultat îndemnul, iar asta i-a salvat din calea teroriștilor. Acum, tânăra vrea să dea de taximetristul care a avertizat-o pentru a-I mulțumi că i-a salvat viața.

“Îi mulțumesc taximetristului care a țipat la mine să fug. Îi datorez viața. Este catalogat erou în presă, așa că vă rog să mă ajutați să-l găsesc pentru a-i mulțumi”, a mai spus tânăra. Nu este clar dacă este vorba despre același taximetrist care a povestit cum a încercat să-i lovească pe teroriști cu mașina.

Şapte persoane şi-au pierdut viaţa și alte 48 au fost rănite după ce trei atacatori au intrat cu o furgonetă în pietonii de pe London Bridge, înainte de a-i ataca pe trecători cu mai multe cuţite în zona Borough Market.

SUMAR: