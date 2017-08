FOTO & VIDEO | Atentat în Barcelona! O dubă a intrat în mulțime. Cel puțin 13 oameni ar fi murit

Alertă în Barcelonă! O dubă a intrat în mulțimea din zona Ramblas, iar mai multe persoane au fost rănite, relateză presa spaniolă. Autoritățile spaniole au afirmat că este vorba despre un atentat terorist, relatează agenția France Presse.



UPDATE 19.45: Cel puțin 13 oameni și-au pierdut viața în urma atentatului din Barcelona, potrivit Reuters. Bilanțul nu a fost însă confirmat de autorități.

UPDATE 18.50: Doi bărbați înarmați au intrat într-un restaurant, potrivit presei spaniole. Aceștia ar fi luat mai multe persoane care se aflau în restaurantul tot din zona Las Ramblas ostatice. Totodată, presa spaniolă scrie că cel puțin două persoane și-au pierdut viața și 18 au fost rănite după ce au fost lovite de dubă.

„S-a auzit un zgomot puternic, iar toată lumea a fugit să se adăpostească. Erau mulți oameni, multe familii. Este unul dintre cele mai vizitate locuri din Barcelona”, a declarat un martor.

UPDATE 18.34: Poliția din Barcelona a anunțat că este vorba despre un atac terorist. Între timp, a apărut prima fotografie cu mașina care a intrat în mulțime, în zona Ramblas. Întreaga zonă este evacuată, circulația rutieră fiind oprită, iar magazinele închise.

Șoferul dubei ar fi reușit să fugă, fiind acum căutați de polițiști spanioli.

Several people injured after van crashes into pedestrians in Barcelona’s Las Ramblas promenade https://t.co/Ox5fbfo1hI pic.twitter.com/78Gpw8xxW2

