Incident grav în Boston, în apropiere de aeroportul internațional Logan. Mai multe persoane au fost rănite după ce o mașină a lovit un grup de pietoni, relatează BBC News.



Cel puțin nouă persoane au fost rănite în urma incidentului. Se pare că un taxi a intrat în pietoni și apoi a lovit un zid. Poliţia locală a anunţat pe Twitter că sunt „mai mulţi pietoni cu răni” cu „grade diferite de gravitate”.

URGENT: Taxi plows into crowd of people and building near airport in Boston; multiple injuries – https://t.co/QUjvdkdpQV pic.twitter.com/uQB0um1End

— Breaking911 (@Breaking911) July 3, 2017