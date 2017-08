O orădeancă a transformat spaţiul din jurul blocului într-o grădină de toată frumuseţea GALERIE FOTO

Maria Dochia, o femeie din Oradea, a dorit ca spațiul din fața blocului în care locuiește să arate frumos și să bucure privirile trecătorilor, astfel încât a făcut o grădină de toată frumusețea.

”Dacă vrei o schimbare, trebuie s-o declanşezi chiar tu”, este deviza femeii care şi-a impresionat vecinii după ce a transformat spaţiul din jurul blocului unde locuieşte, plin de gunoaie şi buruieni, într-o grădină ca un colţ de rai, notează Bihoreanul.

Chimistă de meserie, pensionată între timp, Maria recunoaşte că în momentul când s-a apucat de muncă nu ştia prea multe despre grădinărit. Şi-a descoperit însă o adevărată pasiune, iar acum îngrijeşte zilnic florile de sub geam.

În urmă cu trei ani şi-a dat seama, însă, că zona avea nevoie de o primenire şi a hotărât să nu mai aştepte s-o facă altcineva.

„Nu-mi plăcea cum arăta spaţiul din jurul blocului, plin de bălării, neîngrijit. Când ieşeam la geam, aceasta era priveliştea mea. Pentru că aveam timp liber, am hotărât să-l amenajez”, a spus doamna Maria pentru sursa citată.

De atunci, îngrijeşte zilnic grădina, care a ajuns să numere zeci de soiuri şi sute de exemplare de roze, hortensii, margarete, dar şi plante mai puţin comune, precum floarea-tigru şi floarea arlechin. De asemenea, grădina are şi plante aromatice, precum busuiocul şi lavanda, iar primăvara e plină de ghiocei şi zambile. Atât de multe sunt soiurile de plante sădite de Maria, încât tot anul, cu excepţia iernii, grădina e mereu înflorită…

„Nu mă pricepeam la ce şi cum trebuie făcut, dar pentru fiecare floare pe care am cumpărat-o am citit pe internet despre condiţiile de care are nevoie, despre cum se îngrijeşte, ce tratamente trebuie făcute”, spune orădeanca.