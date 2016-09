O refugiată a născut gemeni într-o barcă, în timp ce traversa Marea Mediterană

O refugiată din Eritreea a trecut printr-un adevărat calvar. Femeia a fugit din țara ei, iar apoi s-a urcat într-o barcă supraaglomerată în încercarea de a ajunge în Italia. La bordul ambarcațiunii, ea a născut gemeni.

„Eu şi soţul meu am fugit din Eritreea în Sudan, ca să scăpăm de serviciul militar obligatoriu. Făcusem deja trei ani”, spune Merhawit Tesfamariam, în vârstă de 26 de ani, pentru CNN. Cei doi nu aveau însă suficienți bani, astfel că soțul tinerei a rămas în Sudan. În schimb, ea a plătit mii de euro să ajungă în Libia, unde a stat pe străzi timp de cinci luni.

Săptămâna trecută, femeia s-a urcat într-o barcă plină cu femei și copii. Urma să traverseze Marea Mediterană cu destinația Italia – o călătorie extrem de riscantă. Mii de oameni care au făcut această încercare nu au ajuns la destinație. Anul acesta, peste 3.000 de oameni au murit în Marea Mediterană. Cu toate acestea, mulți își asuma în continuare acest risc, la fel ca și Merhawit Tesfamamrim.

Ea a urcat pe ambarcațiunea pe care se mai aflau aproximativ 650 de persoane, toate expuse la soare și vânt, fără mâncare și apă. În a doua zi pe mare, femeia a intrat în travaliu, iar femeile din barcă au ajutat-o să nască. Organizația Medici fără Frontiere a avut un rol major în salvarea refugiaților. „Puteți să vă imaginați doi bebeluși pe această barcă? Este greu să-ți imaginezi cum putea mama să-i țină în brațe fără să-i sufoce”, a declarat unul dintre coordonatorii misiunii de salvare.

Amongst those rescued by #Dignity1 today is this sick 5 day old & its twin. @MSF is trying to organize a medevac. pic.twitter.com/rYAoQRFn9I

— MSF Sea (@MSF_Sea) August 29, 2016