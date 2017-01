O româncă a pictat un făt cu propriul sânge menstrual

O pictură realizată de o artistă din Oradea, Timi Páll, a devenit cunoscută peste hotare, ajungând să fie prezentată în ediția online a publicației britanice Daily Mail. Artista a pictat un făt cu propriul sânge menstrual.

Povestea făcută publică pe pagina de Facebook a artistei Timi Pall, din Oradea, a fost preluată de site-uri precum Daily Mail, care au relatat cum, folosind doar degetele și absorbante folosite, ea a pictat un făt cu propriul sânge menstrual.

„Folosindu-se doar de degete şi de tampoane folosite pentru a-şi crea opera, artista Timi Páll a creat câte o pânză în fiecare lună. Nouă luni mai târziu, pânzele au fost potrivite împreună ca un puzzle, ca să creeze piesa de final intitulată „The Diary of My Period” (Jurnalul menstruaţiei mele), imaginea unui copil nenăscut în pântece”, scrie Daily Mail.

Timi Páll a distribuit imaginile cu lucrarea sa pe Facebook, susţinând, într-un mesaj postat în limba engleză, că a fost inspirată să „picteze” cu sângele ei după ce a realizat „valoarea menstruaţiei”, notează ebihoreanul.ro.

„Am realizat frumuseţea durerii, valoarea menstruaţiei, fertilizându-mi întreaga fiinţă. Eliminarea periodică a propriului meu ovul cu ciclul meu menstrual m-au inspirat să dau naştere unui ceva ce are un final biologic şi să creez începutul sfârşitului”, a scris artista.

„Accentul nu este pus pe sânge, dar lucrarea are mesajul ei datorită fluxului menstrual. În fiecare lună, o femeie are şansa să rămână însărcinată, dar odată cu ciclul menstrual ovulul este eliminat şi şansa de a avea un copil nu este deloc relevantă. Cu această eliminare a ovulului prin sângele menstrual, am dat naştere unei opere de artă în timpul celor 9 luni în care chiar am creat un început al sfârşitului”, a mai spus ea.