O stea variabilă a fost descoperită de un elev din comuna Schela

Pasiunea pentru ştiinţă, alături de multă practică în domeniu şi suţinerea din partea semenilor, face ca anumite performanţe notabile să fie realizate chiar şi atunci când ai doar 16 ani. Este şi cazul lui Andrei Marian Stoian, un adolescent din comuna Schela, pasionat de astronomie, care în data de 3 ianuarie 2017 a descoperit o stea variabilă pe care a denumit-o “Schela V1”, după numele localităţii în care locuieşte.

Andrei a reuşit acest lucru la Observatorul Astronomic din comuna Schela, pe care l-a amenjat cu ajutorul părinţilor şi al Primăriei din localitate.

Descoperirea stelei variabile Schela V1 este rezultatul unei serii de observaţii astronomice (survey fotometric) realizate în ultimele luni ale anului 2016.

Aceste observaţii astronomice au fost realizate cu telescopul principal de tip Newton al observatorului astronomic, cu diametrul oglinzii principale de 130mm f/5 şi camera CCD Atik 314L+.

“M-am simţit mândru de mine şi m-am bucurat de această descoperire despre care nimeni nu ştia. Având privilegiul de a numi steaua aşa cum am dorit eu, am preferat să o numesc „Schela” pentru că aşa am simţit, ca numele comunei mele să apară pe cer”, ne-a declarat emoţionat Andrei-Marian Stoian.