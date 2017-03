O tânără din Iași lucrează la Ministerul Apărării din Kuweit. Alina Tacu a predat limba engleză și copiilor de șeici

O tânără din Iași lucrează la Ministerul Apărării din Kuweit, unde este singura femeie care predă limba engleză în cadrul unei școli speciale pentru militari. De curând, Alina Tacu a scris versurile unui cântec național al țării arabe care a adoptat-o și a fost premiată pentru că a găsit cuvintele perfecte. Mai mult, românca este cunoscută în Orientul Mijlociu pentru o carte de proză în limba engleză care se bucură de un real succes.

Ieşeanca lucrează la o bază militară a Forţelor Aeriene din Kuweit. Alina Tacu mai este cunoscută în lumea arabă şi datorită unei cărţi de proză pe care a lansat-o în limba engleză şi care a avut un real succes.

Aventura Alinei Tacu în Orientul Mijlociu a început în urmă cu 10 ani. A găsit o ofertă de muncă în Kuweit și a ajuns să lucreze chiar în capitala statului arab. Inițial, a predat limba engleză la o școală britanică, unde i-a învățat limba lui Shakespeare pe copiii șeicilor, dar și apropiați din familia emirului.

„În 2007 am plecat din ţară, a apărut o ofertă prin telefon. Eu eram la Universitatea Cuza, asistent universitar şi eram foarte nemotivată cu banii, mai lucram şi la traduceri legalizate. Am avut un interviu şi de la Universitate am plecat direct la o gradiniţă în Kuweit. Şcoala britanică din Kuweit este printre cele mai bune, m-au angajat deşi nu eram nativ, ei angajează numai britanici“, a povestit ieşeanca.

Printr-o împrejurare norocoasă, Alina Tacu a ajuns să dea interviu pentru postul de profesoară la o companie care făcea angajări în cadrul Ministerului Apărării din Kuweit.

„Am mers cu maşina în urma maşinii lor şi m-am trezit în deşert, într-o bază restricţionată, la 25 km de oraş. Am aflat că de fapt urma să am interviul la Şcoala de limbi a Institutul Fortelor Aeriene. Am avut 40 de minute să pregăteasc o lecţie. În 15 minute am ţinut lectia cu noţiuni de gramatică şi vocabular, iar când s-au recomandat erau toţi colonei, generali, toţi studenţii mei. Programul este foarte ok, la 6 jumatate trebuie să fiu în bază, însă la ora 13 sunt liberă”, a explicat Alina despre viața ei în țara din Golful Persic.