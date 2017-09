O tânără din Rusia are cele mai lungi picioare din lume | FOTO

Ecaterina Lisina, în vârstă de 29 de ani, are cele mai lungi picioare din lume. Cartea Recordurilor a confirmat acest lucru, după ce a efectuat măsurătorile. Ecaterina mai deține un record și anume cel pentru cel mai înalt fotomodel-femeie. Ea are o înălțime de 2.05, iar picioarele ei măsoară 132 de centrimetri, relatează The Telegraph.

Modelul rus a fost jucătoare de baschet în echipa Rusiei, însă nu doar acest sport ar fi ajutat-o să ajungă la această înălțime. Ea provine dintr-o familie în care înălțimea este ceva obișnuit. Fratele ei are 1,98 metri, tatăl ei – 1,95, iar mama 1,85.

Acum, Ecaterina a intrat în Cartea Recordurilor, având cele mai lungi picioare din lume. „Este incredibil”, a spus ea, când a fost întrebată despre ce părere are. Tânăra speră ca altfel să primească o atenție pozitivă, după ce în timpul școlii a fost ținta glumelor din cauza înălțimii.

Ecaterina măsoară acum nu mai puţin de 2,05 metri, iar piciorul stâng al ei are 132,8 centimetri, iar cel drept 132,2 centimetri.

