Actrița Amanda Seyfried a vorbit despre problemele psihice pe care le are

Actrița Amanda Seyfried a vorbit pe larg despre problemele psihice de care suferă. Celebra actriță, în vârstă de 29 de ani, a mărturisit că urmează un tratament pentru a-și ține sub control tulburarea obsesiv-compulsivă, relatează time.com.

Actrița Amanda Seyfried a început să discute despre acest subiect, considerat de unii spinos, atunci când a fost întrebată despre renovaările de la locuința sa din New York.

Ea a decis să nu aibă un cuptor în casa oaspeților, deoarece se temea că va lua foc, iar întreaga casa va arde. Actrița a spus că această decizie are legătură cu tulburarea obseviv-compulsivă de care suferă, pentru care urmează un tratament.

“Iau Lexapro și nu cred că voi renunța vreodată. Iau cea mai mică doză și nu văd de ce m-aș opri. Fie ca este efectul placebo, nu vreau să risc”, a mărturisit Amanda Seyfried.

Ea a mărturisit și de multe ori tulburările psihice sunt stigmatizate, însă ei nu îi este rușine de acest lucru.

“Bolile mintale sunt puse într-o altă categorie de oameni, însă eu nu cred acest lucru. Ar trebui să fie tratate cu aceeași seriozitate ca orice altceva. Nu vezi o boală mentală, nu este o masă, nu este un chist, însă este acolo. Așa că de ce ai nevoie de o dovadă? Dacă poți să o tratezi, o tratezi”, a continuat actrița.

Inițial, actrița a crezut că nu are tulburare obseviv-compulsivă, ci că suferă de altceva.

“Aveam stări de anxietate din cauza acestei tulburări și credeam că am o tumoare la creier. Am fost la un RMN și neurologul m-a trimis la un psihiatru”, a povestit actrița despre momentele în care a fost diagnosticată. “Pe măsură ce am înaintat în vârstă, gândurile obsesive și frica s-au diminuat cu mult. Știind că fricile mele nu sunt reale chiar ajută”, a continuat Amanda.

Nu este pentru prima dată când Seyfried vorbeste despre lupta ei cu tulburarea obsesiv-compulsivă și sănătatea sa mentală. Ea a recunoscut în trecut că a mers la un psiholog pentru a scăpa de anxietate.

