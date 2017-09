OLX, măsură radicală în cazul anunțurilor cu vouchere pentru biciclete

OLX dezactivează anunțurile de vânzare a voucherelor de 500 de lei acordate de Primăria Capitalei pentru achiziționarea de biciclete. Astfel, platforma online încearcă să evite comerțul ilicit cu vouchere pentru biciclete.

În urma anunțurilor de vânzare apărute pe OLX a voucherelor de 500 de lei acordate de Primăria Capitalei pentru achiziționarea de biciclete, OLX a decis să dezactiveze toate anunțurile care fac referire la acest subiect.

“Regulamentul de acordare al voucherelor arată că acestea sunt nominale și netransmisibile, drept pentru care am hotărât imediat ce am luat la cunoștință de această situație să dezactivăm toate anunțurile care vindeau tichetele oferite de Primăria Capitalei”, a declarat Răzvan Acsente, Head of Marketing OLX Group România.

OLX caută mereu să ofere utilizatorilor o experiență plăcută de vânzare-cumpărare. Tocmai de aceea, compania monitorizează constant platforma pentru o bună desfășurare a lucrurilor, în conformitate cu valorile companiei și practicile legale.

“Încercăm prin toate acțiunile noastre să punem la dispoziția utilizatorilor un mediu de schimb plăcut și onest. Vom monitoriza în continuare astfel de acțiuni și vom interveni de fiecare dată când vom vedea periclitat scopul comunității OLX”, a completat Răzvan Acsente.

Referitor la această situație, OLX va ține în continuare sub observație anunțurile care vând voucherele pentru achiziționarea de biciclete, astfel încât să evite și să rezolve tentativele de fraudă.