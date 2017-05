Onțanu, ironii în comisia de anchetă: Nici pe Moş Crăciun nu l-am văzut în sufrageria lui Gabriel Oprea

Fostul primar al Sectorului 2 Neculai Onţanu a declarat, la finalul audierilor de miercuri din Comisia de anchetă privind alegerile din 2009, că el nu i-a văzut la întâlnirea de la Gabriel Oprea de acasă pe Florian Coldea, George Maior sau pe Laura Codruţa Kovesi. El a răspuns ironic, arătând că „nici pe Moş Crăciun” nu l-a văzut, și a ținut să precizeze că a depus deja o declarație în dosarul deschis la Parchet.



Neculai Onțanu a declarat în fața parlamentarilor că Gabriel Oprea l-a invitat la el acasă în seara de 6 decembrie, unde nu s-a întâlnit decât cu Anghel Iordănescu. „M-a invitat efectiv. Era şi ziua mea. M-am întâlnit pe la ora 19,30, mi-a zis ‘La mulţi ani’, eu am zis „Mulţumesc’. Şi la revedere”, a spus Onţanu.

Întrebat dacă a avut senzaţia că acasă la Gabriel Oprea era o celulă de criză, Onţanu a spus: „Este o prostie, iertaţi-mă să vă spun. Dar mie ştiţi ce îmi pare rău şi am un regret aşa, personal? Că nu am întâlnit-o pe soţia dlui Andronic”.

„Aş vrea să reiau ceea ce spunea un coleg de-al meu primar de sector, cu care sunt prieten de după 1990: păi eu eram Moş Crăciun ca să ascult? Nu am auzit. (…) Dacă nu am văzut, vreţi să vă spun că am văzut? Nici pe Moş Crăciun nu l-am văzut”, a mai susţinut el.

Emil Boc, Adriean Videanu, Dan Şova, Dan Radu Ruşanu, Radu Berceanu și Gheorghe Flutur vor veni săptămâna viitoare la audierile din comisie.

”Joi va veni ambasadorul României la acea vreme la Roma, Răzvan Rusu, şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică de la acea vreme, Vergil Voineagu”, a declarat miercuri, la Palatul Parlamentului, preşedintele comisiei, Mihai Fifor.