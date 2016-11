Operație ratată! Trauma prin care a trecut pe când avea 18 ani o urmărește și în ziua de astăzi. Chiar dacă acum este pe cale să devină mămică, Mirela nu poate uita ce a pățit după o intervenție chirurgicală, când medicul i-a uitat un pansament în picior, și se roagă ca nu cumva să i se mai întâmple ceva asemănător în ziua în care va naște.

Nu este nici o noutate pentru nimeni faptul că în spitalele din România se mai întâmplă, din când în când, ca medicii să greșească ceva în timpul sau la închiderea unei operații. Nu sunt deloc puține cazurile în care doctorii au uitat pansamente în corpurile pacienților după o intervenție chirurgicală, iar aceștia s-au chinuit luni întregi sau chiar ani pentru a-și reveni după complicațiile apărute din această cauză.

Mirela Neagu, o bucureșteancă de 35 de ani, este unul dintre pacienții care a avut de tras mai bine de patru ani după ce, un chirurg de la Spitalul Militar, i-a închis operația uitându-i un pansamnet în picior. Se întâmpla în urmă cu 17 ani, atunci când Mirela avea 18 ani. A ajuns la Spitalul Sf. Ioan după ce i s-a spart o venă la piciorul stâng, foarte aproape de gleznă. Își amintește că a pierdut foarte mult sânge atunci.

S-a dus la spitalul Sf. Ioan și a stat pe perfuzii toată noapte, iar a doua zi a fost trimisă la Spitalul Militar pentru a fi supusă unei intervenții chirurgicale. Încrezătoare, tânăra a intrat în sala de operații sperțnd că va scăpa rapid de problema care se ivise. Știa că are o circulație sanguină proastă, la fel ca tatăl ei, dar și varice pe picioare, însă primise asigurări că totul va decurge normal în sala de operații. Și așa a fost.

Doar că, după ce s-a trezit din anestezie, medicul a informat-o că a avut foarte multe vene putrezite, motiv pentru care a fost nevoit să-i taie piciorul în 9 locuri. A trecut și peste acest aspect, însă după o săptămână, când s-a dus să-și scoată pansamentul, a aflat și a văzut că are o ditamai rana în loc de o cicatrice.

”Aveam carnea mâncată, pur și simplu, pentru că medicul chirurg îmi uitase un pansamnet în picior. Pe dânsul nu l-am mai găsit la spital, plecase în concediu în America pentru o lună. M-au curățat rezidenții cum au putut și m-au trimis acasă asigurându-mă că rana se va închide de la sine. Bineînțeles că nu a fost așa! Patru ani am trăit cu o gaură în picior ”, povestește Mirela.

A tot bătut la ușile mai multor medici, în speranța că cineva îi va spune ce are de făcut sau îi va rezolva problema. Însă nu a fost așa. Abia după patru ani, pe când se afla în vizită la prietena ei în Italia, tânăra a găsit soluția salvatoare. ”Când m-au văzut fetele că am o valiză plină cu pansamente s-au crucit și m-au dus imediat la un medic. El a fost salvarea mea. Mi-a dat niște pansamente speciale, umede, ca niște bureței. Timp de două luni, m-a chemat în fiecare săptămână la spital pentru a-mi schimba pansamentul și pentru a urmări dacă se vindecă rana”, își amintește bucureșteanca. Aceasta spune că nu știe ce s-ar fi ales de piciorul ei, pe care are o cicatrice foarte urâtă, dacă nu ajungea la medicul italian.

Astăzi, Mirela este însărcinată în patru luni și jumătate. Este extrem de fericită, dar și puțin speriată de ziua în care va naște. Cu toate că are mare încredere în specialistul care îi urmărește sarcina, bucureșteanca se gândește și acum la experiența neplăcută pe care a avut-o și se roagă ca totul să decurgă normal în ziua în care va aduce pe lume primul moștenitor.