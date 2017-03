S-a stins lumina, sâmbătă seară, pentru că a fost sărbătorită Ora Pământului 2017 în România. Timp de o oră, iluminatul public a fost întrerupt în mai multe orașe din țară și a fost beznă și în sediile Primăriilor și mai multor instituțiilor publice.

La Timișoara, sute de oameni au urmărit impresionați un spectacol de foc, în timp ce Castelul Corvinilor din județul Hunedoara a fost luminat cu ajutorul lampioanele aprinse de cercetați. În timp ce la Bistrița, mai mulți tineri entuziaști au pedalat timp de o oră ca să producă energie electrică. Cu toții au vrut să tragă un semnal de alarmă pentru a reduce poluarea planetei.

Ora Pământului 2017 în România. Spectacol incendiar la Timișoara, în beznă

Lumina s-a stins la ora 20:30 în Timișoara, unde a fost beznă în centrul orașului. De Ora Pământului 2017 în România, artiștii focului au organizat pe întuneric un spectacol inedit care a fost urmărit cu sufletul la gură de oamenii veniți cu sutele în Piața Libertății. Potrivit opiniatimisoarei.ro, show-ul a purtat numele „Basmului focului” și a avut la bază basmul românesc al lui Petre Ispirescu.

sursă foto: opiniatimisoarei.ro

S-a dat stingerea și în Hunedoara. Zeci de cercetași s-au adunat în fața sediului Primăriei, care a fost inundat în intuneric. De acolo au pornit în marș spre Castelul Corvinilor. Au aprins sute de lampioane pe care le-au așezat în forma globului pământesc.

Au pedalat ca să producă energie electrică de Ora Pământului 2017 în România

Și în Bistrița a fost sărbătoare cu ocazia evenimentului Ora Pământului 2017 în România. Peste 300 de oameni au asistat emoționați momentul în care iluminatul public s-a oprit în centrul orașului, la ora 20:30.

Ca să tragă un semnal de alarmă cu privire la risipa de resurse, mai mulți tineri au pedalat de la pedalat timp de oră pentru a demonstra că pot produce energie electrică și cu ajutorul bicicletelor, scrie Bistriteanul.ro.

sursă foto: Bistriteanul.ro

Recital de vioară, în aer liber la Oradea, de Ora Pământului 2017 în România

Piața centrală din Oradea a fost, sâmbătă seară, în beznă, dar nu din cauza unei pene de curent. Iluminatul public și stradal din Piața Unirii a fost oprit pentru a marca Ora Pământului 2017 în România. Sute de oameni au aprins lampioane în forma fortăreței orădene, au cântat și au dansat la lumina lumânărilor.

Elevii Liceului de Artă din Oradea au susținut un recital de vioară și chitară. De asemenea, cercetații au interpretat cântece de munte, scrie ebihoreanul.ro.

sursă foto: ebihoreanul.ro

La Galați, Corul Național de Cameră ,,Madrigal — Marin Constantin” a susținut sâmbătă un recital în aer liber în Parcul Eminescu. Muzicienii au purtat brățări fluorescente și au cântat la lumina lumării alături de un grup de aproape 100 de copii cu ocazia manifestărilor organizate de Ora Pământului 2017 în România.

Ora Pământului – sau Earth Hour – este un eveniment internaţional marcat în fiecare an în ultima sâmbătă a lunii martie a fiecărui an, care are ca scop sensibilizarea utilizatorilor de energie electrică faţă de problema dioxidului de carbon emis în atmosferă la producerea energiei electrice. Ora Pământului constă în stingerea luminii şi oprirea aparatelor electrocasnice neesenţiale timp de o oră atât de consumatorii individuali cât şi de instituţii şi unităţi economice.