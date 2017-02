Isabelle Huppert are șanse să câștige primul Oscar din cariera ei, care se întinde pe durata a mai bine de patru decenii. Actrița franceză este nominalizată la categoria “cea mai bună actriță în rol principal” la gala Premiilor Oscar 2017, pentru interpretarea ei din lungmetrajul “Elle”. „Acest film înseamnă cât de mult pentru mine”, mărturisește vedeta franceză, în vârstă de 63 de ani.

Isabelle Huppert s-a născut în Paris, însă și-a petrecut copilăria în apropiere de Versailles. Încurajată de mama ei, Isabelle a început să studieze actoria și a continuat drumul către această carieră, notează imdb.com.

Debutul în lumea cinematografiei și l-a făcut în 1971, iar de atunci a devenit una dintre cele mai apreciate actrițe ale generației sale. Revista Variety scrie că talentul actiței franceze a fost remarcat pe plan internațional în 1972, când a jucat în The Bar at The Crossing. Cel mai convingător rol din ani ’70 a fost însă cel din The Lacemaker, precizează revista, care subliniază că de atunci Isabelle a jucat în numeroase filme, foarte variate.

Întrebată despre rolul care i-a schimbat viața, Isabelle mărturisește că este cel din The Lacemaker. “Mama mi-a spus că ar trebui să citesc cărțile, deoarece descrierea personajului era foarte apropiată de mine. A fost ca și cum autorul, Pascal Laine, a scris rolul pentru mine. Fiecare actriță speră să găsească acest rol în carieră, iar eu am fost incredibil de norocoasă să am parte de o astfel de experiență la începutul carierei”, declară actrița care a jucat în peste 100 de filme, realizate de cei mai buni regizori, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Michael Haneke.

De altfel, doar în ultimii cinci ani a avut roluri în 25 de pelicule, printre care și Amour, lungmetraj premiat cu Oscarul pentru cel mai bun film străin, în 2013.

La 63 de ani, Isabelle Huppert ar putea să adauge un premiu Oscar în palmarestul ei, aceasta fiind prima ei nominalizare la prestigioasele trofee decernate de Academia Americană de Film pentru interpretarea din “Elle”, de Paul Verhoeven. Ea se va lupta la categoria „cea mai bună actriță în rol principal” cu Emma Stone, Natalie Portman, Meryl Streep, Ruth Negga. Natalie Portman, care interpretează rolul văduvei președintelui asasinat John F. Kennedy în „Jackie”, și Emma Stone („La La Land”), par să fie favorite la câștigarea premiului.

Rolul din această peliculă i-a adus deja un Glob de Aur. Mai precis, Isabelle Huppert a fost desemnată cea mai bună actriţă într-un film – dramă pentru evoluţia sa impresionantă din ”Elle” la Globurile de Aur, pelicula reușind să se impună și la categoria ”cel mai bun film străin”.

În thriller-ul „Elle”, Huppert interpretează rolul lui Michèle, o femeie de carieră ce pare indestructibilă. Şefă a unei companii de jocuri video, ea pare să se comporte la fel de distant şi de crud şi în viaţa sa personală, nu doar în cea profesională. Ea este însă atacată în propria casă, agresiune care îi schimbă viața pentru totdeauna. Când îl găseşte pe bărbatul care a asaltat-o, amândoi sunt atraşi într-un joc curios şi incitant – un joc cu reguli care poate degenera în orice moment.

