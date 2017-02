Oscar 2017 | Mahershala Ali – de la roluri în seriale de succes, la o nominalizare la Oscar

Cunoscut mai degrabă pentru rolurile sale din seriale de succes, Mahershala Ali devine rapid unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood. Rolul său din Moonlight, pelicula care are opt nominalizări la Premiile Oscar 2017, i-a adus recunoaștere din partea criticilor, dar și o șansă să câștige prestigiosul trofeu la categoria “cel mai bun actor în rol secundar”.

Moonlight este unul dintre cele mai apreciate filme ale anului. Lungmetrajul a obținut opt nominalizări la premiile Oscar 2017, printre care și la categoriile “cel mai bun regizor” și “cel mai bun film”. Rolul din peliculă ar putea, însă, să-i aducă lui Mahershala Ali primul Oscar din cariera sa, el fiind considerat marele favorit pentru a deveni “cel mai bun actor în rol secundar”.

Născut în California, Mahershala și-a dorit încă de la început să urmeze o carieră în actorie. Până acum, actorul musulman a devenit cunoscut pentru roluri din seriale celebre. Mai precis, el a cunoscut faima mondială pentru interpretarea lui Remy în serialul House of Cards, însă a decis să spună stop colaborării după patru sezoane.

“Am discutat cu scenariștii să-mi facă ieșirea, deoarece am simțit că Remy a spus tot ce a avut de spus. Au fost foarte amabili și ne-am despărțit în termeni amiabili”, a povestit actorul.

Ulterior, el a jucat în alt serial Netflix, cel cu supreeroul Luke Cage, unde a interpretat personajul negativ – Cottonmouth. A avut un rol important și în The Hunger Games, unde a făcut echipă cu Jennifer Lawrence, Woody Harrelson și Liam Hemsworth.

În ciuda acestor roluri, cel din Moonlight pare să fie cel definitoriu pentru cariera sa, până în acest moment. De altfel, actorul în vârstă de 42 de ani, mărturisește că și-a dorit foarte mult să joace în acest lungmetraj. “A fost o prioritate pentru mine, deoarece am înțeles cât de important este rolul, dar și câte îmi cere. Am lucrat încontinuu, șapte zile pe săptămână, timp de aproximativ cinci-șase săptămâni”, a declarat Mahershala, potrivit revista People.

Mahershala este o poreclă

Prenumele actorului este, de fapt, Mahershalalhashbaz, după cum a declarat el. “Este din Biblie. (…) Oamenii mă întreabă care este prescurtarea și spun că este Mahershala. Este porecla mea, pe care am decis să o folosesc și ca nume de scenă”.

Viața de familie

Actorul în vârstă de 42 de ani este căsătorit de aproape patru ani cu Amatus Sami-Karim, care este cântăreață. Cei doi se cunoșteau de 20 de ani, atunci când au decis să formeze un cuplu și să-și jure dragoste veșnică.

Iubește pisicile

Mahershala Ali preferă pisicile, fiind chiar alergic la câini. “Este ceva specific musulmanilor, căci nu avem voie să ținem câini în casă”, a declarat el într-un interviu.

Actorul s-a convertit la islam în timpul liceului, după ce a mers la o moschee cu soția sa, care atunci era doar o prietenă, și mama sa.

“Am avut un sentiment puternic legat de faptul că rugăciunea a trezit ceva în mine și am început să plâng. O săptămână mai târziu, când m-am trezit am spus că trebuie să merg la moschee. Pe scurt, m-am convertit în acea zi”, a mai spus actorul.

Mahershala Ali se luptă la categoria cel mai bun actor în rol secundar cu Jeff Bridges (Hell or High Water), Dev Patel (Lion), Michael Shannon (Nocturnal Animals) și Lucas Hedges (Manchester by the Sea). Câștigătorul va fi cunoscut pe 26 februarie, atunci când se va desfășura cea de-a 89-a gală de decernare a premiilor Oscar.

Citește și:

Foto: Hepta/NorthFoto