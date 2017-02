Agentia de Mediu vrea sa redeschida groapa de Gunoi de la Chiajna desi pune in pericol sanatatea cetatenilor

Este cert: in Romania orice se intampla, altfel, decat oriunde in alta parte a lumii. Dupa ce groapa de gunoi din Chiajna nu a mai fost autorizata, Agentia de Mediu si-a schimbat decizia si se pregateste sa o reautorizeze si sa ii acorde chiar dreptul de extindere. Asta in conditiile in care in jurul gropii se duce o adevarata lupta intre protestele cetatenilor care o doresc inchisa definitiv si interesele financiare ale celor care o administreaza, grupul IRIDEX.

Desi populatia din zona si din Bucuresti a strans deja zeci de mii de semnaturi pentru inchiderea definitiva a gropii de gunoi de la Chiajna si oprirea acestei bombe ecologice, care devasteaza toata zona prin miros si virusi scapati de sub control, Agentia de Mediu pare decisa sa o reautorizeze si sa o extinda numai si numai din motive economice si in folosul IRIDEX.Populatia dn Chiajna si din sectorele 1,5 si 6 ale Capitalei cere insistent inchiderea definitiva a acestei gropi pe toate canalele media si prin proteste de strada, dar aceste actiuni se pare ca nu ii sensibilizeaza pe cei de la Agentia de Mediu mai atenti la interesele financiare decat la cele care tin de sanatatea populatiei si a imaginii zonei.

Numai în anul 2016, IRIDEX a scandalizat și a sfidat populația si legea prin acțiuni neconforme cu protecția mediului și a sănătății populației prin:

– aducerea deșeurilor din alte județe la Chiajna, 3000 de tone ajungând lunar acolo din alte parti ale Romaniei;

-extinderea gropii de gunoi cu 6.922 mp, avizul este numai pentru 2500mp, chiar daca România riscă amenzi uriașe, pentru ilegalități de genul asta, din partea UE;

-mirosul de la groapa de gunoi care terorizează cetățenii din sectorul 1 al Capitalei si care nu este anihilat nicicum, ci lasat la voia intamplarii;

-celulele de depozitare, care nu sunt acoperite optim și nu sunt exploatate corespunzător;

-puțurile de gaz ne-etanșeizate și corodate grav;

-sistemele nefunctionale de colectare a levigatului;

-depozitarea in spatii inchise a deșeurile de la stația de sortare.

Asociatiile cetatenilor(Nu întoarce nasul de la groapa Rudeni si Stop gropilor de gunoi) avertizeaza că ceea ce se întâmplă acum la groapa de gunoi, administrata de Iridex este posibil sa fie deja infracțiune ecologică periculoasă, in forma continuata(peste zece ani), săvârșită de agenti economici care atentează la protecția mediului, a sănătății și a vieții oamenilor.

La groapa Chiajna-Rudeni a Iridex, cum declară oamenii, nu mirosurile sunt cele care deranjează cel mai tare populația, ci toxinele emanate din deșeurile extrem de periculoase care au fost depuse de peste zece ani acolo. Un gunoi adus de la populație nu poate avea un miros așa de puternic, răspândit pe o distanță așa de mare. Practic, oamenii se tem ca Sunt de fapt deșeuri toxice de proveniență industrială, aduse ilegal la Iridex, și amestecate cu deșeuri menajere venite de la populație, iar aceasta combinatie degajă un gaz periculos pentru orice vietate fie ca e vorba de om, pasari sau animale.

Groapa Rudeni este autorizată,conform Garzii de Mediu, pentru gunoaie menajere de la populație și nu pentru deseuri toxice și periculoase. Pentru deșeuri periculoase interzise, IRIDEX încasează, se pare, sume fabuloase, de 20 sau 30 de ori mai mari ca cele pentru deșeuri menajere, ajungând până la 500 Euro/tonă, pe costul sănătății oamenilor care locuiesc lângă Rudeni. Orientarea societății Iridex spre deșeuri periculoase este evidentă din realizarea incineratorului de deșeuri toxice periculoase, chiar în incinta depozitului Chiajna și care după ani de exploatare, l-a vândut unei societăți străine. Pont pentru inspectorii de mediu: ar fi foarte ușor să vadă care este sursa mirosului dacă ar comanda o expertiză cu specialiști profesioniști, care să facă foraje de adâncime, pentru a descoperi probele de deșeuri toxice periculoase, care amenință populația din zonă, nu numai ca miros, dar și ca poluare de pânză freatică, deoarece aceste deșeuri periculoase, perforează orice protecție și contaminează totul împrejur.

Problema în acest moment este, dacă inspectorii de mediu vor sau nu să descopere realitatea sau pur si simplu nu sunt interesati de calitatea aerului si sanatatea oamenilor din zona din motive de alta natura, sa le zicem simplu financiare. Chiar dacă autoritatile nu par interesate de această bomba ecologica cu ceas, populatia e tot mai deranjata de sutele de mii de gunoaie toxice amestecate cu menajere de la depozitul Iridex, gunoie care le afecteaza calitatea vietii si sanatatea si este decisa sa reactioneze pentru a evita redeschiderea si extinderea gropii de gunoi mentionata.

Din pacate exista si o latura politica a afacerii: conform informațiilor vehiculate, inlcusiv in presa națională, Corneliu Pascu, președintele IRIDEX este fost coleg de partid cu actualul Ministru de Mediu al României, dl……,ambii făcând parte din Partidul Conservator al domnului Dan Voiculescu, și în cadrul căruia Corneliu Pascu a fost ales senator. Mai nou, se comentează că doamna…. de la Agenția de Mediu Bucuresti, care răspunde de depozitul Iridex, este în legătură strânsă pe toate planurile cu patronul Iridex, cel care a promovat-o de la Agenția de Mediu Ilfov și a plasat-o la Agenția de Mediu București, tocmai pentru a acoperi constant ilegalitatile. Populatia din zonele afectate solicita revoltați o expertiză cu specialisti din afara țării pentru a scoate la iveală contaminarea si pentru a afla ce trebuie facut ca zona sa nu mai sufere din cauza gropii de gunoi si sa fie reabilitata .Toti oamenii locului vor să se adreseze oficial, cu memorii, Comisiei Europene si să ceară sprijinul Bruxeless-ului, deoarece autoritățile din România nu dau nici un semn ca vor să se implice și să-i protejeze.

Din pacate, inca odata, vom ajunge in situatia ca membrii Comisiei Europene sa fie nevoiti sa intervina pentru a reglemnta o situatie din tara noastra.Asta pentru ca, in ciuda ultimelor actiuni anticoruptie din ultimii ani, a reactivarii actiunilor civice, a re-evaluarii prioritatilor nationale(printre care grija fata de mediu e mereu invocata), autoritatile continua sa puna pe primul plan interesele economice, financiare, prieteniile de partid si nu protejarea vietii oamenilor, care le dau votul de fiecare data, cu speranta ca vor incepe, in sfarsit, sa traiasca mai bine.