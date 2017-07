A vrut să se relaxeze condiții de lux la Marea Neagră, însă a fost păcălit cu o vacanță plătită în bitcoin. E povestea unui tânăr din București, care a plătit 460 de lei în monedă virtuală pentru a rezerva o vilă de lux în Costinești. În realitate, însă, unitatea de cazare nu există pe litoralul românesc, ci pe cel turcesc, în Antalya. Așa că păgubitul a rămas fără bani și fără vacanță.

Alexandru Drăgan visa să se bronzeze în Costinești și să se relaxeze pe marginea piscinei. Își petrece vacanța în curte, după ce a căzut în plasa unui individ care a publicat un anunț pe Internet, informează Digi24.ro.

„Era o vilă, se numea casa Margo, oferea cazare la 120 de lei pe noapte. Am sunat la un număr de telefon de la recepţie. Mi-au spus că au cazare şi ne poate oferi, dar mai întâi trebuie să depunem un avans pentru cele două camere”, a povestit Alexandru Petrişor Drăgan, pentru sursa citată.

Tânărul a vrut să trimită banii pentru rezervare, însă a aflat cu stupoare că trebuie să plătească în moneda virtuală, bitcoin. N-a stat prea mult pe gânduri și a virat banii.

„Este o mare greşeală, să nu depuneţi pentru că este greu de dat de urma banilor. Am sunat pentru confirmare şi mi-au spus că ne aşteaptă la mare şi să aruncăm chitanţa. Atunci am intrat la bănuieli şi am început să investighez această vilă Margo”, a spus bărbatul.