Zeci de oameni au fost păcăliți cu credite online de o firmă din Oradea care acorda împrumuturi false. Le-au picat în plasă cei care aveau nevoie rapidă de bani. Păgubiții au plătit taxa de administrare și echivalentul primei rate, iar, în schimb, au primit doar o gaură uriașă în buget. Cazul este investigat de procurori și de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bihor.

Oferta împrumuturilor rapide este prezentată într-o română stâlcită de reprezentanții firmei din Oradea, care funcționează într-un apartament, scrie ebihoreanul.ro.

Ca să obțină credite online chiar și de 200.000 de lei, oamenilor li se cereau bani pentru întocmirea, analizarea dosarului și o taxă de administrare, adică aproape 4 la sută din valoarea creditului solicitat.

Firma patronată de un cetățean maghiar din localitatea Gyula, Ungaria, lua banii, dar nu oferea în schimb niciun credit. Rab Richard este acum de negăsit.

Cel puțin 20 de oameni , care au fost păcăliți cu astfel de credite online, au reclamat schema frauduloasă.

„Se pare că eu am luat o țeapă de la acestă firmă, am aproape două luni de când trebuia să îmi vireze banii în cont. Am făcut reclamaţie către ANPC Bihor şi acum aştept, dar între timp am rămas fără vreo 6500 de lei”, se plânge unul dintre păbugiți.