Dezvăluiri cutremurătoare în județul Vâlcea, unde au fost suprinse imagini cu pacienți legați cu chingi la Centrul de Boli Psihice Măciuca. În loc să aibă grijă de bolnavi, infirmierii preferă să lucreze la casa managerului, susține o sursă, citată de tolo.ro. Întrebat despre fotografiile cu pacienții legați, managerul Sergiu Smărăndoiu spune că este vorba despre o operațiune de compromitere a sa.

UPDATE ora 20:00 Un dosar de cercetare penală pentru abuz în serviciu a fost deschis de poliţiştii din Vâlcea în cazul pacienţilor de la Centrul de Boli Psihice din comuna Măcica, care au apărut în fotografii de presă ţinuţi legaţi de pat.

„Referitor la imaginile apărute în presa locală şi centrală, care prezintă condiţiile în care sunt ţinuţi pacienţii dintr-un centru medical aflat pe raza comunei Măciuca, vă informăm că IPJ Vâlcea s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu. În cauză s-a deschis dosar penal sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bălceşti, urmând să se efectueze cercetări pentru stabilirea aspectelor semnalate", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea, Gabriel Popescu, conform MEDIAFAX.

Aflat în subordinea Consiliului Județean Vâlcea, Centrul Măciuca se află la 20 de kilometri de Drăgășani și a fost fondat în 1972. Până la sfârșitul anului trecut, acolo au fost îngrijiți 100 de pacienți. Acum, au mai rămas doar 50 de oameni internați în unitatea în care nu există niciun medic și niciun psihiatru.

În fotografii apar pacienți încătușați, în condiții mizere, paturi ruginite și saltele murdare.

„Oamenii sunt înnodați de glezne cu chingi de marfă, din cele folosite pentru TIR-uri, că sunt mai rezistente și nu pot scăpa nicicum. Și mai late, să nu-i taie”, a povestit un angajat al centrului Măciuca, pentru sursa citată.

Pacienți legați cu chingi la Centrul de Boli Psihice Măciuca. Ce explicație oferă managerul

Cel care a realizat fotografiile revoltătoare susține că pacienții au parte de acest tratament inuman deoarece infirmierii „preferă să lucreze la casa managerului Sergiu Smărăndoiu”.

„Imaginile sunt, într-adevăr, de aici, de la noi. Acești oameni sunt bolnavii noștri. Dar cineva i-a legat și așezat așa, ca să mă compromită pe mine!”, s-a apărat Sergiu Smărăndoiu, șeful Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca (foto).

Întrebat despre angajații care ar fi lucrat la casa lui, managerul a oferit o explicație uluitoare.

„Haideți să vă explic. Referitor la asta, totul este legal. Există o cerere-tip și cei din centru pot fi luaţi într-o familie maximum 24 de ore”, a precizat Smărăndoiu.

Potrivit tolo.ro, Directorul executiv al DGASPC Vâlcea, Nicolae Badea, spune că nu a observat asemenea grozăvii în timpul controalelor sale și spune că, pentru că nu a reușit să afle adevărul în cazul Măciuca, a făcut o plângere la Poliție.

„Am fost și noi șocați când am văzut prima oară poza. Însă cum nu am reușit să stabilim cine e vinovatul, am făcut o plângere la Poliția Măciuca. Ei, mai departe, pot sesiza procuratura”, a explicat Nicolae Badea, directorul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului din județul Vâlcea (foto).

Doi angajați au făcut plângere la Consiliul Județean pe 1 decembrie 2016. Atunci, Consiliul Județean a dispus, iar managerul Smărăndoiu a fost mutat disciplinar 30 de zile

Bugetul anual al Centrului de la Măciuca este de 1,5 milioane de lei.

