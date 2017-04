Palatul Cotroceni și Palatul Victoria, iluminate în albastru, duminică seară, pentru a marca Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului

Palatul Cotroceni și Palatul Victoria vor fi iluminate în albastru, duminică seară, pentru a marca Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului.

Guvernul și Administrația Prezidențială au anunțat că se vor alătura instituțiilor din România și comunității internaționale care marchează Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului, ca parte a campaniei „Light It Up Blue”.

Astfel, în seara zilei de 2 aprilie, începând cu ora 20.00 și până la ora 6.00, Palatul Victoria și Palatul Cotroceni vor fi iluminat în albastru, în semn de solidaritate cu persoanele afectate de această tulburare și, totodată, de susținere a demersurilor făcute pentru înțelegerea, cunoașterea și tratarea acestei afecțiuni.

“De zece ani, comunitatea internațională marchează Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului, iar Guvernul României s-a alăturat în mod firesc acestui gest normal de solidaritate. Copiii și persoanele adulte care suferă de această tulburare au nevoie de atenție și înțelegere. Sunt oameni valoroși, dar diferiți, care au nevoie de susținerea noastră, a tuturor, pentru a se integra în școală, în societate și pentru a avea o viață independentă”, a transmis premierul Sorin Grindeanu.

Administrația Prezidențială transmite de asemenea că scopul acestui demers este de a atrage atenţia asupra problemelor cu care se confruntă pacienții cu autism și de a combate stigmatizarea și prejudecățile legate de această afecțiune.

Ziua Internațională a Conștientizării Autismului este marcată, la nivel mondial în fiecare an, în data de 2 aprilie începând cu anul 2007, odată cu rezoluția Organizației Națiunilor Unite, cu scopul de a contribui la informarea societății privind tulburarea de spectru autist și nevoia de acceptare și integrare a persoanelor cu autism și a familiilor acestora.

1 din 68 de copii suferă de o formă de autism

De 7 ani, Asociația Help Autism se alătura manifestărilor internaționale ale zilei, că parte a misiunii sale de a spori gradul de conștientizare a tulburării, în rândul societății românești. În acest an, că parte a evenimentului Suflet în Culori, concert de referință al zilei de 2 aprilie, Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură și Asociația Help Autism înscriu Bucureștiul pe hartă orașelor lumii care adopta conceptul „Light it up blue”. Noaptea zilei de duminică, 2 aprilie 2017, a fost declarată Noaptea Albastră a Autismului, iar sediile instituțiilor ce s-au alăturat acțiunii, vor fi iluminate în albastru, în semn de solidaritate cu familiile care luptă cu tulburarea de spectru autist și totodată pentru promovarea ideii de acceptare și integrare a personelor cu acest diagnostic.

Astfel, începând cu oră 19:00, Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti”, Muzeul Național “George Enescu”, Sala Radio, Sediul Kaufland din Barbu Vacarescu și creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, vor transmite prin această inițiativă mesajul celor peste 30.000 de copii români afectați de tulburarea de spectru autist.