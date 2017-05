Conferința Uber România, de astăzi, a aprins din nou spiritele intre transportatorii din țară și șoferii de „ride-sharing”. Pe de o parte reprezentanții din transporturi cred Uber se erijează în fața legii, asociindu-se ideii de transporturi numai atunci când le convine. Pe de altă parte, cei de la Uber cer legi ca în afară, mergând pe premisa că modificarea OUG 38/2008 (Legea Taximetriei) deschide calea unor abuzuri, a declarat Alexandra Corolea, purtător de cuvânt Uber pentru România şi regiunea Balcani.

„Nu înțelegem de unde până unde Uber, care spun că nu sunt transportatori, fac conferință de presă pentru a se amâna OUG 38. Să înțelegem până la urmă, ei sunt transportatori sau nu sunt?”, se întreabă președintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), Vasile Ștefănescu.

Acum scandalul a pornit de la faptul că se dorește amendarea Legii 38/2003 şi schimbarea unui singur paragraf. „Scoatem sintagma ”în mod repetat”, adică acum oamenii care fac piraterie (practica Uber) în domeniul transporturilor pot fi amendaţi fără a se dovedi caracterul repetat al acestei activităţi. Întreaga discuție are la bază o confuzie şi anume că Uber ar fi un serviciu de taxi sau că şoferii ar face servicii de taxi. Nu e aşa. Spre deosebire de un serviciu de taxi, Uber este o comunitate online închisă. Ca să accesezi serviciile trebuie să ai un cont, parolă, date de card, ca șofer trebuie să aduci cazier. Nu vei putea lua niciodată un Uber de pe stradă”, a mai spus Corolea.

În opinia reprezentanților Uber România, modificarea legii taximetriei ar putea descuraja șoferii parteneri și ar putea diminua posibilitățile consumatorilor pe piața de transport de persoane.

Ștefănescu declară că nu a înțeles de ce Uber România face apel la Guvern să nu dea OUG privind activitatea neautorizată de transport, pirateria. Potrivit lui, această OUG nu are nici o problemă cu Uber, nu are nici o problemă cu platformele online, are, în schimb, o problemă cu activitatea neautorizată din transportul rutier de persoane. Aici ne referim la transportul de până la 9 persoane (8+1 locuri).

„Și asta pentru că pe toate traseele județele, intra-județene sunt acești pirați cu mașini de până în 8+1 locuri care piratează cursele regulate și locale. OUG scoate sintagma „în mod repetat”, adică dacă îl prindeam că face pirateria trebuia să îl prind de „n” ori, acum, va trebui să îl prind o singură dată. S-a făcut această schimbare pentru ca autoritățile din stradă să-l sancționeze pe cel care face piraterie, nu dacă este prins să râdă în nas polițistului că nu l-a prins de mai multe ori pentru a-l putea pedepsi. E ca și cum a-i prinde un hoț în casă, chemi poliția și aceasta îl lasă liber spunându-i să mai vină să mai dea niște spargeri pentru a-l putea aresta”, ne-a mai spus Ștefănescu.

Acum ride-sharing este egal cu ilegal

„Nu avem o legislaţie de ride sharing care să facă diferenţa între serviciile de transport ilegal, anonim, nefiscalizat şi servicii de ride sharing aşa ca Uber. Am scris vineri premierului o scrisoare prin care solicităm retragerea temporară a OUG până când vom avea un cadru de reglementare clar, disctinct pentru serviciile de ride sharing. Între timp avem toată disponibilitatea şi deschiderea de a lucra şi de a prezenta modele de ride sharing. Când vor fi clarificate lucrurile, susţinem să amendăm şi să limităm acele activităţi de transport riscante pentru consumator. România nu trebuie să inventeze o lege. Putem să împrumutăm alte modele din alte ţări”, a explicat Corolea.

Alba-neagra cu transportul de persoane

Deși platforma Uber spune că nu face transport, ci ride-sharing, transportatorii se întreabă de ce taxează pentru transport? „Să o luăm altfel, dacă spui că nu ești transportator, ce treabă ai tu cu legile noastre de transport? Cu ce te afectează activitatea noastră? Cum ar fi ca mâine 150.000 de mașini care facem transport de persoane în România, ne-am face platformă comună și o punem la dispoziția tuturor? În același timp, vom preda și licențe și tot, și zicem nu mai facem transport. Adică noi facem transport, dar nu facem transport că suntem de fapt o aplicație”, a mai afirmat șeful COTAR.

Există și șoferi necivilizați

„Ne asumăm răspunderea că printre noi șoferii, în această tagmă avem un 10-15% dintre ei care au un comportament necivilizat, care nu au o ținută decentă, care vorbesc așa cum vorbesc. Ne pare sincer rău pentru asta. Dar așteptăm ca prin regulamentele care vor fi puse în aplicare să găsim acele metode coercitive să facem pe acest conducător care va mai vrea să facă transport de persoane să-l facă așa cum trebuie, cine nu vrea, să se apuce de olărit sau orice altceva”, afirmă Ștefănescu.

Potrivit lui, să mergem pe ideea că Uber nu face transport, dar au colaboratori și dacă aceștia sunt necivilizați, sunt scoși din platformă.

„La noi diferența este că șoferul este angajat la noi, cu carte de muncă. Dumneavoastră faceți o sesizare, iar eu trebuie să respect Codul Muncii. Nu îl pot da direct afară pe om. Trebuie să-l chem, să-i dau mustrare, să-i dau avertisment, să-i iau 10%, 20%, direază cine știe cât și dacă-l dau afară risc să fiu dat în judecată și după un an jumătate sau doi să îi dau și salarii compensatorii și să-l și reîncadrez”, a mai spus președintele transportatorilor români.

Ocolesc legea

Potrivit legii, a lua banii pe transport cu un gps este contrar Codului Fiscal. „Adică atâta timp cât obligi transportatorul să aibă o casă de marcat fiscală care să fie metrologizată în fiecare an cu sigiliu care atestă că din punct de vedere nu păcălește clientul și trebuie să eliberezi și un bon fiscal, oamenii aștia care sunt la Uber ce fac? Noi nu avem tarif dinamic”, afirmă reprezentantul transportatorilor.

Corolea spune că oamenii care conduc Uber o fac ocazional. „Sunt oameni care fac asta câteva ore pe săptămână, sunt oameni care fac asta doar câteva săptămâni, fie conduc câteva ore în timpul lor liber. Există 15% oameni pentru care Uber este singura sursă de venit, de 50 şi ceva de ani şi câteva sute de pensionari care conduc Uber”, a spus Alexandra Corolea.

Ștefănescu a menționat că la conferința Uber România de astăzi au spus că prin măsura prin care se scoate sintagma „în repetate rânduri” îi afectează pe colaboratorii lor. „Asta înseamnă că aceștia fac transport neautorizat, deci avem o problemă înseamnă. În ciuda a ce spun ei, poate sunt unii sofgeri care fac transport sau ride sharing doar 3-4 ore, dar daca le luați desfășurătorul la toți veți vedea că sunt care lucrează câte 12 ore pe zi”, spune președintele COTAR.

Potrivit estimărilor Uber România, șoferii parteneri ai companiei au câștigat până acum, în total, milioane de lei din această activitate, în condițiile în care sunt câteva mii de șoferi care câștigă între 1.000 și 1.500 de lei.