Aurica și Ștefan Scurtu, doi părinți din Tărpiu, județul Bistrița-Năsăud, trăiesc, zi de zi, o poveste desprinsă parcă dintr-un film, luptând pentru viața gemenilor pe care îi au.

Aurica a dat viață la 17 copii, dar „pe doi i-a luat Dumnezeu la El, imediat după naștere”, după cum spune femeia, care a mai pierdut 5 sarcini. Cu toate că doctorii i-au spus să nu mai rămână însărcinată după ce a dsat naștere primilor doi copii, femeia nu i-a ascultat și acum are casa plină de fete și băieți. O casă în care, scrie Observator BN, domnește ordinea și curățenia, chiar dacă locuința este ridicată cu greu, în urmă cu 13 ani, pe un teren primit de la părinți, cu grinzi cumpărate după ce și-au vândut porcii.

Din cei 15 copii pe care îi au, cei doi părinți cresc 11 zi de zi, patru dintre ei fiind plecați de la casa părintească. Datorită acestor 11 copii, în casa lor mașina de spălat merge aproape non-stop, în zilele în care nu este sărbătoare, iar părinții sunt nevoiți să aibă două frigidere, astfel încât să poată să dea dea mâncare tuturor.

Drama gemenilor Iosif și David a început în urmă cu 6 ani, când s-au născut, iar doctorii nu le-au dat șanse de viață. Ștefan și Aurica nici n-au vrut s-audă însă și au luptat pentru viața micuților.

„Unul dintre ei are probleme cu piciorul, nu poate merge, facem tot ce putem, doctori, recuperări… Celălalt are găuri la inimă”, povestește tatăl, Ștefan, despre Iosif, care suferă din naștere de o boală cardiacă și despre David, care are epilepsie și o pareză spastică, care nu-i permite nici să stea în picioare.