Parlamentarii, în dilemă dacă să își angajeze șoferii. Prevederea din Codul Penal care le dă bătăi de cap aleşilor, după începerea mandatului n Parlament, se referă la conflictul de interese în relaţia funcţionarilor cu persoanele cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani. Liderul PSD Liviu Dragnea a cerut un punct de vedere de la Procurorul General al României.

Liviu Dragnea a deschis acest subiect în prima şedinţă a Biroului Permanent al Camerei Deputaților. ”Există art. 301, dacă nu greşesc, din Codul penal – conflictul de interese – care poate pune sub semnul întrebării sau poate pune sub incidenţa Codului penal angajările la cabinetul parlamentar. S-a tot discutat despre acea prevedere aberantă din acel articol în care se spune că, dacă ai avut un consilier la cabinet într-un mandat trecut, dar şi la primul mandat de parlamentar ai avut o funcţie sau îţi aduci şoferul, este acolo o prevedere în care este închisoare de la 1 la 5 ani. Vreau să faceţi o adresă, pe care să o trimit mâine, să îi cerem Procurorului general să ne spună dacă în interpretarea acelui articol astfel de cazuri intră sub incidenţa lui. Şi vreau să fac acest anunţ şi mâine în plen ca să le cer tuturor colegilor să nu se grăbească cu aceste angajări”, a spus Dragnea, atunci.

Răspunsul Procurorului General a venit ulterior: ”Fără a ne pronunţa într-o problemă potenţial litigioasă, ca opinie a Ministerului Public, apreciem că, în rezolvarea acesteia, vor trebui observate cu atenţie atât raportul dintre norma specială şi cea generală, cât şi cronologia normelor juridice incidente, ambele cu statut de normă organică. În actualul context normativ, înţelegem pe deplin preocuparea dumneavoastră de a proceda la aplicarea legii în conformitate strictă cu voinţa legiuitorului, nicio precauţie în acest sens neputând fi apreciată ca excesivă”, a scris Augustin Lazăr, în adresa trimisă Parlamentului.

Articolul 301, de care se tem parlamentarii prevede că ”fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”.