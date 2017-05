Plenul reunit a votat, joi, numirea noului preşedinte al Autorităţii Naţionale în Comunicaţii (ANCOM), Adrian Diță. Propunerea pentru numirea acestuia a fost făcută de premierul Sorin Grindeanu, după ce Guvernul a modificat, la sfârşitul lunii aprilie, prin ordonanţă de urgenţă, procedura de numire a şefului ANCOM, preşedintele României fiind exclus din această procedură. Șeful statului a criticat decizia Executivului.

Adrian Diţă a fost numit de către plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului, în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale în Comunicaţii, cu 236 voturi ”pentru” şi zece ”împotrivă”.

Liderul PSD Liviu Dragnea declara, recent, la o dezbatere prilejuită de Ziua Europei, că a solicitat ministerului Comunicaţiilor şi ANCOM să demareze rapid procedura de licitaţie pentru 5G.

„Am cerut ministerului Comunicaţiilor şi ANCOM să demareze rapid procedura de licitaţie pentru 5G”, a spus Dragnea.

Premierul a trimis, conducerilor celor două camere ale Parlamentului, propunerea pentru funcţia de preşedinte al ANCOM, în persoana lui Adrian Diţă, care urmează să aibă un mandat de şase ani.

Pentru funcţia de preşedinte al ANCOM a fost propus Adrian Diţă, care ocupă, din noiembrie 2015 până în prezent, funcţia de director de afaceri publice în cadrul Telekom România.

Cine este Adrian Diță

Totodată, din martie 2011 până în prezent, are şi funcţia de director în cadrul Romconnection Consulting, potrivit contului de LinkedIn. În perioada 2010-2011, a fost director de Coporate Affairs în cadrul International Railway Systems, grup controlat de omul de afaceri Cristian Burci. În perioada iunie 2004 – ianuarie 2010, a avut funcţia de director de Corporate Affairs în cadrul Vodafone România.

Guvernul a modificat, la sfârşitul lunii aprilie, prin ordonanţă de urgenţă, procedura de numire a şefului ANCOM, preşedintele României fiind exclus din această procedură, propunerea urmând să fie luată de Parlament, cu majoritatea voturilor senatorilor şi deputaţilor.

”Pe ordinea de zi suplimentară a fost o Ordonanţă de urgenţă de modificare a legii de funcţionare a Autorităţii Naţionale în Telecomunicaţii ANCOM. Este vorba de o Ordonanţă de urgenţă care modifică modalitatea de numire a preşedinteului şi vicepreşedinţilor acestei instituţii, în speţă, preşedintele şi vicepreşedinţii vor fi numiţi tot la propunerea Guvernului – cum se întâmplă acum – dar cu aprobarea plenului Camerelor reunite, cu votul majorităţii senatorilor şi deputaţilor prezenţi. Vă reamintesc că ANCOM este o instituţie care funcţionează în subordinea Parlamentului României”, a declarat atunci purtătorul de cuvânt al Executivului, Alina Petrescu.

Președintele Klaus Iohannis a criticat Ordonanța de Urgență adoptată de Guvernul Grindeanu referitoare la modul de numire a conducerii Autorității Naționale în Telecomunicații ANCOM.

”Mă îngrijorează speța ANCOM care seamănă izbitor cu speța Ordonanței 13. Acest Guvern, din păcate, încă nu a înțeles foarte bine care este rolul lui în arhitectura constituțională. Nu legalitatea a fost problema și la această ordonanță cu ANCOM, ci oportunitatea, lipsa totală de transparență în decizie și felul în care s-a pus problema”, a declarat șeful statului.

Șeful statului a mai spus că premierul putea să rezolve problema numirii de la ANCOM „în cinci minute”. „Dacă vreți să luăm speța ANCOM. Nu a fost nici urgentă, nici importantă. Putea prim-ministrul să vină cu o propunere pentru președintele ANCOM, se rezolva cam în cinci minute. (…) Probabil, această coaliție care este la putere acum a vrut să-mi arate că ei fac jocul. Da, asta am știut și înainte, majoritatea parlamentară face jocul, dar cred că e nevoie să repet ce am mai spus și ultima dată când am fost în Parlament: Guvernați, dar nu oricum, ci bine, pentru România și pentru români”, a mai declarat președintele Iohannis.