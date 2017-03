Demarate în 2014, lucrările la Pasajul Piața Sudului nu au fost finalizate nici până acum, deși inițial trebuiau să fie gata în decembrie 2015. Printre vinovați se regăsesc Primăria Capitalei și proiectantul, firma lui Dan Stratan, Tecnic Consulting Engineering.

De curând, finalizarea Pasajul de la Piața Sudului are un nou termen, imediat “după Paște”, așa cum a declarat recent primarul Capitalei, Gabriela Firea. Nu este prima ”amenințare” că lucrarea va fi gata, este chiar a cincea. Până acum, fiecare an între 2015 și 2017 a avut măcar câte un termen de predare a lucrării, care, specific românesc, nu a fost respectat niciodată spre disperarea șoferilor bucureșteni care trec prin Piața Sudului. Pentru pasajul subteran, în proiectul de buget al Primăriei Capitalei pentru 2017, este prevăzută suma de 102,5 milioane lei. Lucrarea are o lungime de 356 de metri. Construcţia a început în primăvara anului 2014 și costa inițial 127 milioane de lei.

Promisiunile neonorate

Pe lângă noul termen de “după Paște”, lucrarea a mai fost sau urmează să mai fie gata de alte patru ori.

Decembrie 2015. Primul termen avansat de Sorin Oprescu, fostul edil al Capitalei, a fost sfârșitul lui decembrie 2015.

Iunie 2016. Apoi, Oprescu a lansat și o nouă promisiune de închidere a șantierului: iunie 2016, “ Eu sper să îl inaugurăm la începutul anului viitor”, spunea fostul primar acum doi ani. Apoi, termenul anunțat a fost iunie 2016.

8 martie 2017. O altă păcăleală, făcută de Gabriela Firea, primar din 2016, a fost termenul – începutul lunii martie. ”Recunosc, am o dezamăgire pentru faptul că reprezentanţii constructorului mi-au garantat că în săptămâna de mărţişor şi de 8 martie mergem împreună să inaugurăm.”, a afirmat Firea recent.

Din viitor, decembrie 2018. Tot anul trecut, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a prelungit termenul de finalizare până la 31 decembrie 2018, într-o înțelegere semnată cu Ministerul Dezvoltării.

Vinovați: Primăria și proiectantul

Motivul întârzierilor fără număr: în baza proiectului inițial tunelul subteran se intersecteze cu cel prin care circulă metroul. De altfel, săpăturile s-au oprit când s-a constatat că intră chiar în metrou. Proiectul a fost realizat de Tecnic Consulting Engineering România care este controlată de Dan Stratan, un milionar ieșean supranumit “Mr. Cash”.

Printre responsabili se găsește sigur și Primăria Capitalei, aparatul tehnic al municipalității nu a verificat proiectul depus de Stratan, ci doar i-a dat banii, adică 1,76 milioane de lei pentru un proiect eronat.