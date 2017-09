Păsări flamingo, în România. În județul Ialomița, a fost observat un grup de șase păsări flamingo (Phoenicopterus roseus), informează Societatea Ornitologică Română (SOR). Păsările se aflau pe lacul Fundata, la 25 de kilometri de Slobozia. Este un lac salmastru, așa cum sunt cele preferate de flamingi. Este prima observație a acestei specii în România, în 2017.

Anul trecut, specia a fost observată de mai multe ori. În 2016, la Vadu, participanții la Expediția Națională SOR au descoperit 4 exemplare adulte, iar mai apoi au fost văzute altele și la Techirghiol și la Balta Albă.

Observația din județul Ialomița a fost făcută de o echipă a SOR care revenea de la conferința de presă din Slobozia (Emil Todorov, Dani Drăgan și Dorin Damoc, Ovidiu Neculai Bufnilă), precizează sursa citată.

„Plecasem spre București după conferința de presă și am oprit să vedem ce păsări migratoare găsim pe lac. Flamingii erau departe de noi și am bănuit că sunt stârci cenușii, dată fiind talia mare și culoarea gri, așa că ne uitam cu mai multă atenție spre rațele sălbatice. Când am îndreptat lunetele ornitologice spre ei am observat că erau păsări tinere, care nu au ajuns încă la coloritul acela roz, frumos, specific flamingilor. Și erau nu mai puțin de șase. Ghinionul cel mai mare – s-a terminat bateria de la aparatul foto, așa că am apelat la ajutorul jurnalistului ialomițean Florin Floreanu. El a venit în doar 30 de minute din Slobozia cu un aparat foto bun și un teleobiectiv care să ne permite să facem poze de calitate, fără să deranjăm păsările”, a povestit Ovidiu Neculai Bufnilă.