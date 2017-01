Patru elevi din Timișoara vor participa la un concurs NASA, unde s-au calificat în finală. Adolescenții, care sunt între cei mai buni din lume în robotică, nici nu sperau să ajungă în Statele Unite. Inspectoratul Școlar Timiș i-a anunțat că nu are bani pentru a suporta costul transportului și al cazării. Tinerii își văd visul cu ochii, după ce o bancă s-a oferit să-i sponsorizeze.

Suma de care aveau nevoie cei patru elevi din Timișoara pentru a participa la concursul organizat pe 27 ianuarie în orașul Boston, Statele Unite, era mult prea mare.

„Am avea nevoie de o sumă de 6.400 de dolari, aceasta ne-ar acoperi transportul, cazarea pe parcursul celor patru zile”, a precizat, pentru Digi24 , Gabriela-Nușa Cojocaru, profesorul coordonator al echipei „heRObotics”.

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Timiș au anunțat că nu îi pot ajuta pe tineri ca să ajungă în Statele Unite.

Cei patru tineri din Timișoara, care s-au calificat în finala concursului organizat de Agenția Spațială Americană (NASA), au primit o finanțare din partea unei bănci.

„Mă bucur că am reuşit să ajutăm copiii, pentru că şi noi am fost anunţaţi foarte târziu de situaţia în care sunt, undeva între Crăciun şi Revelion, şi vă zic sincer că nu am crezut că o să reuşim. Era păcat să aibă aşa rezultate şi să nu poată să ajungă la finală. Pentru familiile lor era un efort prea mare, trebuiau să achite peste o mie de dolari de copil”, a spus Aura Danielescu.