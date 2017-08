Patru turiști francezi au descoperit un cadavru pe muntele Tâmpa. Trupul găsit era într-un stadiu avansat de degradare, astfel că anchetatorii l-au identificat cu greu.

Cadavrul găsit de trei turişti francezi, marţi seară, pe Muntele Tâmpa a fost identificat de poliţişti. Victima este Rizea Alexandru Eusebiu, un tânăr de 19 ani din Popești Leordeni, student la Facultatea de Filosofie din București, pe care familia îl dăduse dispărut încă de vineri.

Alexandru a fost găsit dezbrăcat, iar hainele împrăștiate la câțiva metri. Salvamontiștii confirmă faptul că trupul a fost găsit pe un traseu nemarcat, la câteva sute de metri de zona destinată traseelor montane.

„Apelul a fost primit în jurul orei 14.30. Am așteptat să-și facă treaba anchetatorii, iar apoi am preluat persoana decedată. Am găsit foarte greu corpul din cauza zonei abrupte, nemarcate și împădurite. Ne-a fost foarte dificil să ajungem la locație, însă și mai complicat a fost să coborâm cadavrul. Recomandăm tuturor turiștilor să respecte indicatoarele și să circule numai pe traseele marcate special”, a declarat salvatorul montan Cătălin Petrescu – în exclusivitate – pentru brasovtv.com.