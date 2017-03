The Famous Glenn Miller Orchestra, dirijor Wil Salden, se va afla pentru prima dată în concert în România pe data de 11 martie. Locul celor două spectacole este Ateneul Roman. Primul spectacol începe la ora 16.00, al doilea la ora 20.00. Biletele se mai găsesc la vânzare pe eventim.ro și bilete.ro.

“It’s Glenn Miller Time!” este îndemnul la care toti iubitorii de muzica veche ar trebui sa raspundă prezent și pe care ar trebuie să-l imbrațiseze cu neastâmpar, spun organizatorii de la German Quality Entertainment.

Este un spectacol ce fără doar și poate definește viata si cultura americană din perioada anilor ‘30-‘40, un concert ce aduna mult prea celebrele piese Sweet & Swing compuse de legendarul Glenn Miller.

The World Famous Glenn Miller Orchestra cu muzicienii din Big Band, sub bagheta dirijorului Wil Salden, va prezinta in premiera in Romania un eveniment Sweet & Swing absolut complesitor, care va bucura toate categoriile de varste.

Fiecare muzician al orchestrei este un artist prin excelenta si acest fapt este dovedit cu fiece concert! Vocalistii band-ului vor oferi un goose-bumps memorabil in acord cu minunatele compozitii scrise de legenda erei Swing, Glenn Miller.

Momentul special

Momentul special al serii Swing de la Ateneul Roman va avea in centrul atentiei astrul mult prea visat, cantat si recitat, LUNA: “Moonlight Serenaders” & “Blue Moon”.

Inconfundabilele “In the Mood”, “Pennsylvania 6-5000”, “String of Pearls”, “Chattanooga Choo Choo”, “At Last” sunt doar alte cateva dintre evergreen-urile ce vor fi cantate live de orchestra Glenn Miller.

Chiar si astazi, dupa mai mult de 75 de ani de la fondarea Glenn Miller Orchestra, universul muzical este inca imbogatit de aceste memorabile piese si aranjamente orchestrale. Asa cum Coca-Cola si Elvis Presley apartin culturii americane si implicit culturii mondiale, asa si muzica lui Glenn Miller este recunoscuta peste tot in lume, este un brand incontestabil!