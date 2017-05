Percheziţii la CFR Marfă, în Bucureşti şi Timişoara. Aproximativ 60 de percheziţii au loc, miercuri dimineaţă, în Bucureşti şi la Timişoara, într-un dosar al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) vizând CFR Marfă şi privind vânzarea unor vagoane de tren de marfă la preţ subevaluat, la fier vechi. În dosar ar fi vizat și fostul director al CFR Marfă Mihuţ Crăciun.

UPDATE 20:35: Șase persone din cadrul comisiilor de casare și din conducerea CFR Marfă Timișoara au fost reținute, pentru 24 de ore, de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) în dosarul în care se fac cercetări cu privire la subevaluarea de deșeuri de fier vechi, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare.

UPDATE, 12:35 – Consiliul de Administrație al SNTFM CFR Marfă SA urmează să adopte o decizie cu privire la numirea unei conduceri interimare a societății, potrivit reprezentanților companiei. Aceștia precizează că cele 2.450 de vagoane de marfă care apar în ancheta Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) îndeplinesc condițiile de casare și nu mai prezintă utilitate funcțională.

„Contractul de vânzare-cumpărare care face obiectul dosarului anchetat de DIICOT are ca obiect valorificarea prin vânzare a fierului vechi provenit din tăierea a 2.450 de vagoane de marfă care îndeplinesc condițiile de casare și care nu mai prezintă utilitate funcțională în condițiile concrete ale activității proprii. Având în vederea faptul că în momentul de față la sediile centrale și teritoriale ale SNTFM CFR Marfă au loc percheziții și audieri, fiind o anchetă în curs de desfășurare, reprezentanții societății nu pot face alte declarații referitoare la acest subiect. Consiliul de Administrație al SNTFM CFR Marfă SA urmează să adopte o decizie cu privire la numirea unei conduceri interimare a societății”, se menționează într-un comunicat al companiei remis, miercuri, Agerpres .

UPDATE, 08:46 – Percheziţii au loc în Bucureşti, Timiş, Caraş-Severin, Hunedoara, Prahova, Mehedinţi, Călăraşi, Arad, Teleorman şi Dâmboviţa, 40 de persoane fiind suspectate de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, fals intelectual şi uz de fals, potrivit Mediafax.

UPDATE. Fostul director al CFR Marfă Mihuţ Constantin Crăciun ar fi vizat în dosarul în care procurorii DIICOT fac cercetări pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, fals intelectual şi uz de fals, au declarat pentru Agerpres surse judiciare.

Percheziţiile au loc la unităţi ale CFR Marfă şi la mai multe societăţi care se ocupă cu comercializarea fierului vechi din București și Timişoara.

Prejudiciul în acest caz se ridică la 3,6 miloane de euro, au declarat pentru News.ro surse din cadrul anchetatorilor.

Aproximativ 30 de persoane ar urma să fie duse la sediul DIICOT pentru audieri, mai spun sursele citate, iar printre cei vizaţi de anchetă s-ar afla și şeful CFR Marfă din Timişoara.

Concret, deși vagoanele de marfă sunt construite dintr-un oţel special, angajaţii CFR le vindeau la preţ de fier vechi, așadar la un preţ mai mic decât valoarea lor reală, iar diferenţa de bani intra în conturile proprii.

La această oră, polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. efectuează 63 de percheziții în București și în 9 județe, pentru destructurarea unei grupări infracționale care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6.000.000 de euro unei societăți naționale de transport feroviar, prin delapidare.

În această dimineață, polițiștii structurilor de combatere a criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. – D.I.I.C.O.T. – Structura Teritorială Timișoara efectuează 63 de percheziții domiciliare în București și în județele Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Prahova, Mehedinți, Călărași, Arad, Teleorman, Dâmboviţa.

Perchezițiile sunt efectuate în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări față de 40 de persoane sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, fals intelectual și uz de fals.

În fapt, din cercetări a reieșit că, în cursul anului 2016, la nivelul unei societăți de transporturi feroviare, s-a constituit un grup infracțional organizat, implicând factori de decizie de la nivelul central și teritorial al societății de transport.

Membrii grupării sunt bănuiți că ar fi subevaluat bunurile din patrimoniul societății, cu prilejul operațiunilor de vânzare-cumpărare a 2.450 de vagoane destinate casării, facilitând astfel traficarea în folosul unei firme de colectare a deșeurilor feroase din Călărași a diferenței rezultate între valoarea reală și cea subevaluată a bunurilor casate.

Subevaluarea s-a efectuat prin ofertarea pe Bursa de Mărfuri București, în baza unei proceduri de licitație deschisă a 2.450 de vagoane pe roți, la preț de fier vechi, deși, în conformitate cu standardele în materie, deșeurile metalice provenite din casarea materialului rulant se încadrau în categoria “deșeu fier vechi greu” și “deșeu fier vechi special” (oțel), categorii de deșeuri cu o valoare de piață net superioară.

Prețul de achiziție a fost de 120 de euro per tona de fier vechi, în condițiile în care prețul mediu practicat pentru “deșeu fier vechi greu” era de 175,88 euro per tonă, iar pentru “deșeu fier vechi special” (oțel) era de 218,90 euro per tonă.

Astfel, cei în cauză ar fi realizat practic o subevaluare a bunurilor cu 82,42% în cazul “deșeurilor fier vechi special” (oțel) și cu 46,56% în cazul “deșeurilor fier vechi greu”.

Prejudiciul cauzat societății de transport prin activitatea infracțională este de 6.313.748 de euro.

Perchezițiile sunt efectuate cu sprijinul polițiștilor din cadrul I.P.J. Timiș, S.R.P.T. Timișoara, B.C.C.O. Alba, specialiștilor din cadrul D.G.A Timiș și jandarmilor.