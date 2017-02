Pericol de inundații în județul Neamț. 17 oameni au fost evacuați din case în localitățile Fărcașa și Poiana Teiului, situate pe Valea Bistriței. Un zăpor de mari dimensiuni s-a format în urma unor detonări în județul Suceava.

Autorităţile din județul Neamţ au intrat în alertă, luni seară, din cauza unui zăpor de mari dimenisuni. Blocul uriaș de gheață s-a format în urma detonării controlate în Suceava și poate provoca inunudații în mai multe localități de pe Valea Bistriței, relatează News.ro.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a dispus evacuarea a trei persoane din două gospodării din localitatea Fărcașa, iar alte 14 din șase locuințe din satul Valea Teiului. Cele 17 persoane vor fi cazate temporar la rude.

„Zăporul este intrat în judeţul Neamţ de aproximativ o oră şi jumătate şi se apropie de un bloc de gheaţă de peste 11 kilometri situat între localităţile Fărcaşa şi Poiana Teiului. Noi am intervenit în cursul zilei de ieri (n.r – duminică) şi astăzi (n.r. – luni) în zonă şi am făcut 24 de detonări controlate în aval de podul de gheaţă existent. Atât s-a putut face din punct de vedere tehnic. Este posibil să fie afectate de inundaţii locuinţele pentru care am dispus evacuarea, prioritatea noastră fiind asigurarea siguranţei populaţiei”, a declarat prefectul judeţului Neamţ, Niculina Dobrilă.