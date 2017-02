Pericol de inundații în Statele Unite. Aproape 130.000 de oameni din nordul statului California au primit ordin să-și evacueze locuințele, după ce Oroville Dam, cel mai înalt baraj din Statele Unite, a fost slăbit din cauza ploilor torențiale.

UPDATE: Autoritățile americane anunță că numărul persoanelor evacuate a ajuns la aproape 200.000. Apele erodează în continuare breşa din zidul barajului, fluxul de apă crescând în intensitate. Urmărește imagini LIVE.

Potrivit Associated Press, o parte a barajului s-ar putea prăbuși în orice moment, de aceea autoritățile le-au ordonat oamenilor care locuiesc în zonele cu risc de inundație să-și evacueze imediat locuințele.

În pericol sunt cei 16.000 de locuitori ai orașului Oroville, aflat la 105 kilometri Nord de Sacramento, dar și oamenii din localitățile Gridley, Live Oak, Marysville, Wheat Lans, Yuba City, Plumas Lake şi Oivehurst.

Nivelul apei din lacul de acumulare Oroville Dam a crescut din cauza ploilor torențiale şi ninsorii din California, după ce regiunea a fost afectată mai mulți ani din cauza secetei severe.

JUST IN: Authorities order residents in low-lying areas of Oroville, Calif., to evacuate as dam is predicted to fail https://t.co/2x3ZloKOqw pic.twitter.com/UVXxgiHMWj

— ABC News (@ABC) February 13, 2017