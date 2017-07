Peste 40.000 de oameni au fost uciși în bătălia pentru eliberarea orașului Mosul de sub controlul Statului Islamic, potrivit unor date ale serviciilor de informații, citate de The Independent. Bilanțul tragediei este astffel mult mai mare decât estimările anterioare, iar un oficial irakian a afirmat că “mulți sunt încă îngropați sub dărâmături”. Irakul a celebrat recent eliberrea orașului, cu o defilare militară prin capitala Bagdad.

Sumar:

Zeci de mii de civili au fost uciși în lupta care s-a dus pentru eliberarea orașului Mosul, orașul din care liderul Statului Islamic, despre care se spune că ar fi mort, a anunțat „califatul” din Siria și Irak. Bătălia pentru recucerirea orașului a început în octombrie 2016, când forțele irakiene, susținute de o coaliție internațională, au dat asaltul asupra zonei controlate de jihadiști. Lupta nu a fost una ușoară, ca dovadă durata ei, iar mulți civili au fost prinși în acest mpcel.

Oamenii au fost uciși de forțele irakiene aflate la sol, care încercau să ucidă militanți ISIS, precum și de raidurile aeriene, dar și de militanții grupării teroriste, arată informațiile obținute de kurzii care se luptă cu gruparea teroristă. Mai mult, un fost oficial irakian a afirmat că multe trupururi “sunt încă îngropate sub dărâmături”.

“Serviciile de informații kurde cred că peste 40.000 de civili au fost uciși în urma atacurilor armate masive asupra lor, în special din partea poliției federale, a raidurilor aeriene și a grupării Statul Islamic”, a declarat Hoshyar Zebari, politician irakian, care a fost și vicepremier până în 2014 și ministru de finanțe, până în 2016.

Bărbatul, care este originar din Mosul, a explicat că bombardamentele asupra orașului au provocat pierderi imense în vestul orașului. Bilanțul anunțat de el după cele nouă luni de luptă pentru eliberarea orașului este mult mai mare decât cel vehiculat anterior. Potrivit unui alt grup de monitorizare a situației din zonă, atacurile ar fi dus la uciderea a 5.800 de au fost uciși în Mosul, în perioada 19 februarie – 19 iunie.

Politicianul acuză guvernul de la Bagdad, din care a fost membru până recent, că nu face destul de multe eforturi pentru a-I ajuta pe cei afectați. În plus, el se întreabă dacă creștini din minoritatea yazidi, kurzi și alte minorități care au trăit în și în împrejurimile orașului Mosul timp de secole vor mai putea să se reconcilieze cu suniții arabi, pe care îi acuză pentru violurile și crimele din zonă.

Politicianul susține că o altă problemă care a semănat și mai multă groază la nivelul populației este corupția din rândul forțelor armate irakiene. Mai mulți militari ar fi acceptat mită pentru a lăsa vehicule miltiare și chiar militanți ai grupării teroriste să treacă prin punctele de control. Luptătorii ISIS plătesc sume de câte 1.000 de dolari, iar pentru trecerea unui vehicul sunt plătite sume de până la 1.500 de dolari. Astfel, cum militanții grupării teroriste reușesc să rămână liberi, locuitorii orașului care “erau dispuși să ofere informații despre membri ISIS forțelor irakiene” și-au schimbat atitudinea. Acum, se tem să mai facă asta, căci au văzut cum militanții au ajuns din nou pe străzi, după ce fuseseră arestați. Potrivit The Independent, oamenii din Mosul au convirmat că au fost mai multe cazuri, iar aceștia se tem că “celule adormite ISIS” continuă să existe.

Corupția din rândul armatei irakiene are mai multe forme, mai susține politicianul irakian. Unii oameni “sunt taxați cu 100 de dolari pentru scoaterea unui cadavru de sub dărâmături și alții cu 500 de dolari pentru a-și reocupa locuința”, în cazul în care nu a fost pusă la pământ. Forțele militare irakiene ar fi chiar cunoscute pentru faptul că cer “taxe de protecție din partea oamenilor”.

Pe lângă problemele de la sol, raidurile aeriene au dus și mai mult la distrugerea orașului. Informația este confirmată și de un raport recent al Amnesty Internațional, numit “Cu orice preț: Catastrofa civilă din vestul Mosul”, în care se vorbește despre atrocitățile comise de ISIS, dar și de forțele guvernamentale irakiene. Totodată, raportul scoate în evidență și distrugerile provocate de bombardamente în ultimele etape ale bătăliei pentru eliberarea orașului, respectiv din luna ianuarie a acestui an și până la eliberarea orașului. Au fost folosite dispozitive IRAM (Improvised Rocket Assisted Munitions), care pot conține zeci de kilograme de explozibil, ceea ce a provocat o adevărată catastrofă în vestul Mosulului, unde numeroși civili erau blocați în locuințe sau adăposturi improvizate. ONU estima că în oraș se aflau atunci 1,2 milioane de civili.

În plus, lunetiștii din Statul Islamic au ucis grupuri mari de civili care încercau să scape. Oamenii au fost folosiți pe post de scuturi umane, iar sute au fost măcelăriți de militanți ai ISIS. Ba mai mult, spionii aflați în oraș chiar ua interceptat mesaje de la “luptătorii ISIS către comandații lor în care spuneau că au obosit să ucidă civili”, mai spune politicianul irakian, care a subliniat că este dezamăgit că nu există un plan al guvernului de la Bagdad privind recontrucția Mosul, al doilea cel mai mare oraș din țară.

În perioada în care a fost ministru de finanțe, până acum trecut, el a alocat 500 de milioane de dolari unui fond pentru recontruirea orașului “pentru a încuraja alți donatori, dar acum guvernul a retras bani din fond și îi folosește în alte părți. Asta nu este un semn încurajator”. Acesta mai spune că “sufletul orașului a dispărut”, mai ales după ce Statul Islamic a distrus marea moschee a orașului, în ultimele etape ale bătăliei, într-o încercare de a opri trupele irakiene.

Recent, ONU a estimat că va costa cel puțin un miliard de dolari refacerea infrastructurii de bază a orașului – sistemul de apă curentă și electricitate – și alte câteva zeci de miliarde pentru a reconstrui clădirile. Totodată, sute de mii de oameni au fost nevoiți să plece din oraș și din împrejurimi în urma confruntărilor. Informațiile prezentate de jurnaliștii de la The Independent sunt cuprinse într-o carte numită “Ultimele zile ale Califatului”, scrisă de Patrick Cockburn.