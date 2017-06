Petre Daea, Lia Olguța Vasilescu și Carmen Dan sunt singurii miniștri care au trecut evaluarea partidului, potrivit unor surse politice. Evaluarea performanțelor membrilor Guvernului Grindeanu urmează să fie prezentată oficial de liderul PSD Liviu Dragnea, miercuri, în ședința Comitetului Executiv Național (CExN). Miniștrii spun că așteaptă decizia conducerii PSD și că sunt pregătiți să își activeze demisiile.

UPDATE ora 14.20 Preşedintele executiv al PSD, Niculae Bădălău, a declarat marţi că sunt nerealizări în ceea ce priveşte programul de guvernare la câteva ministere, precum Finanţele, Transporturile şi Agricultura.

„Aseară (luni seară – n.r.) a fost o discuţie, exact o analiză pe programul de guvernare, cu premierul, foarte constructivă”, a spus Bădălău, la Parlament. Întrebat dacă i-a cerut cineva demisia premierului luni seară, el a spus că nu a auzit acest lucru.

„Discutând pe programul de guvernare, sunt într-adevăr nerealizări, suntem cu destule probleme ieşite din grafic, sunt extrem de multe … La Finanţe, Agricultură, Transporturi”, a mai menţionat el.

Între timp, miniștrii prezenți la Parlament, la lucrările plenului Camerei Deputaților, au comentat zvonurile privind schimbarea Guvernului. Ministrul Turismului, Mircea Dobre a declarat că după ce va fi finalizată evaluarea Guvernului, va fi anunțată de președintele partidului.

El spune că este vorba despre chestiuni interne ale partidului. Întrebat dacă își va da demisia, Mircea Dobre a precizat că va lua o decizie în urma evaluării partidului. ”Eu nu fac parte din conducerea partidului. Am o colaborare bună cu premierul Grindeanu și cu colegii din Guvern și partid. Toți miniștrii au această demisie în alb depusă și se activează în momentul în care apare o decizie”, a mai spus el.

„Toţi, după cum de altfel ştiţi, a comunicat şi domnul preşedinte, toţi au această demisie. Este o demisie, devine activă în momentul în care se înregistrează”, a spus Dobre.

Despre tichetele de vacanţă, Mircea Dobre spune că proiectul de OUG care trebuie rezolvat până la 1 iulie se află în acest moment pe avizare externă la ceilalţi colegi din ministere. „Momentan nu există o întârziere la Ministerul Turismului”, a precizat Dobre.

Ministrul pentru Consultare Publică, Gabriel Petrea, a declarat, la rândul lui, că premierul Sorin Grindeanu ar trebui să discute cu președintele PSD despre această evaluare a Executivului.

Petrea a arătat că demisia în alb a fost depusă la Guvern și nu la partid, și că intră în vigoare în orice moment, în funcție de decizia partidului.

Lia Olguța Vasilescu a declarat că și-a îndeplinit partea din programul de guvernare, la Ministerul Muncii. ”Nu știu ce notă am, știu că am trecut evaluarea, de fapt nu am avut niciun fel de emoții. Noi am avut 74 de acte normative pe care le-am implementat și mai sunt 39, până la sfârșitul acestui an”, a spus ea.

Tomac (PMP): Dragnea va propune un prim ministru de la UDMR, e o chestiune care deja depăşeşte imaginarul în politic

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, ar intenţiona să propună un premier de la UDMR, în locul lui Sorin Grindeanu, a declarat marţi deputatul PMP Eugen Tomac, la Parlament.

„Vreau să înţeleagă românii cât se poate de clar că au fost minţiţi cu neruşinare anul trecut la alegeri. Au promis că anul acesta vor mări salariile cu 80% pentru cadrele didactice şi fiecare medic va avea un salariu de la 3.500 de euro în sus. Inclusiv această chestiune făcea parte din programul de guvernare pe care domnul Dragnea cu mult talent îl prezenta în campania electorală. Constatăm însă că la mai bine de jumătate de an de guvernare, după ce s-a prezentat în faţa propriilor colegi cu un plic în alb şi le-a cerut un vot de încredere fără să ştie pe cine votează, mi s-a părut un lucru extrem de grav şi sper că nu se confirmă, însă dacă domnul Dragnea va propune un prim ministru de la UDMR e o chestiune care deja depăşeşte imaginarul în politică” a declarat Tomac.