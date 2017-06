Picturi vii, realizate cu bacterii, expuse la Universitatea Sapientia din Miercurea Ciuc

O expoziţie de picturi realizate în laborator, cu bacterii nepericuloase, de către profesori de la Universitatea Sapientia şi elevi de clasa XII-a a fost vernisată la Miercurea Ciuc.

Ideea laboratoarelor de „picturi vii” aparține lui Máthé István, conferenţiar doctor la Departamentul de Bioinginerie – Facultatea de Ştiinţe Economice, Socio-Umane şi Inginereşti de la Universitatea Sapientia – filiala din Miercurea Ciuc.

El a dezvăluit că, în urmă cu un deceniu, a văzut în străinătate un poster cu logouri viu colorate realizate cu ajutorul bacteriilor şi chiar cuvinte scrise astfel, notează transilvania-tv.ro.

„Am fost încântat de idee şi am început să o aplic la ore, cu studenţii. De la un an la altul am avut mai multe bacterii, mai colorate și picturile noastre vii au ieşit din ce în ce mai reușite. Știind că durata lor de viață nu este mare, le-am fotografiat și am făcut felicitări pe care, cu diferite ocazii, de Paşte sau de Crăciun, studenţii le-au dăruit colegilor şi profesorilor lor”, a relatat el, conform sursei citate.