Poarta Sărutului, motiv de scandal la Târgu Jiu. 30 de copii au trăit dezamăgirea vieții lor, atunci când au făcut special o excursie pentru admira operele lui Constantin Brâncuși din Târgu Jiu și au fost opriți de polițiștii locali din zonă.

Când au vrut să se fotografieze sub Poarta Sărutului, agenții le-au transmis că este interzis chiar să se apropie de celebra sculptură.

Autorităţile locale nu recunosc că au luat această decizie şi spun că e o greșeală de interpretare din partea poliţiştilor locali, care au înţeles greşit ordinul.

Viceprimarul orașului Târgu Jiu, Adrian Tudor, spune că agenţii trebuie să le recomande turiştilor să nu treacă pe sub Poarta Sărutului, nu să le interzică.

„A fost o iniţiativă a unui poliţist local din Târgu Jiu. Am cerut detalii, nu i-a cerut nimeni să facă acest gest, de a pune acel panou informativ în faţa Porţii Sărutului. Nu interzicem trecerea pe sub Poarta Sărutului”, a precizat el.

„În faţa noastră ne-a spus că nu are nimeni voie să treacă pe sub poartă, aşa am primit ordin… nu se trece pe sub poartă. Domnul vice i-a spus şefului meu că a spus dânsul că se poate trece, noi ştiam că nu se poate trece. Ni s-a spus verbal și de directorul de la Cultură şi de la Primărie că nu au voie să treacă pe sub poartă”, se apără un poliţist local, citat de Digi 24.