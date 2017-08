Ponta îl avertizează pe Tudose: „Ne îndreptăm cu paşi mari pe drumul luat de Grecia în anii 2000 şi de Venezuela în 2010

Victor Ponta îl avertizează pe premierul Tudose: „Ne îndreptăm cu paşi mari pe drumul luat de Grecia în anii 2000 şi de Venezuela în 2010”. Fostul premier s-a lansat, sâmbătă, într-un nou atac la adresa lui Liviu Dragnea, despre care spune că îl molipsește pe Mihai Tudose de ”populism latino-american, de ignoranţă şi neseriozitate”.

„Îmi pare rău pentru Mihai Tudose, dar chiar ceea ce a spus azi despre pensii este total neadevărat şi extrem de periculos! Când e singur văd că e lucid şi calculat – când îl are pe Liviu Dragnea lângă el se molipseste de populism latino-american, de ignoranţă şi neseriozitate!”, a scris Ponta pe Facebook.

Potrivit lui Ponta, „statul nu este un mai bun administrator în economie decât privatul”, el amintind că „această discuţie s-a încheiat în 1989 când economia privată a Vestului a câştigat definitiv bătălia cu economia de stat a URSS şi a ţărilor foste comuniste”.

Despre afirmațiile guvernanților, potrivi cărora Pilonul l de pensii administrat de stat are un randament „de 10 ori mai mare” decat Pilonul ll administrat privat, Victor Ponta a spus: „Asta este ori o minciună ori o prostie ori ambele!”.

El afirmă că nu se poate vorbi de randament, în cazul Pilonului I de pensii, pentru că ” tot ce se încasează se plăteşte mai departe , plus 15 miliarde completare”, în timp ce „la Pilonul ll, unde toţi cotizanţii sunt sub 45 de ani, nu încasează încă nimeni nimic – că nu au vârsta de pensie”.

„Banii lor se adună şi sunt investiţi (cea mai mare parte tot in titluri de stat ale Guvernului României ) ca să fie acolo cand vor ajunge primii beneficiari peste 20 de ani. Sa compari randamentul la Pilonul 1 cu 2 este o aberatie!”, explică Ponta, sugerându-i premierului ca, dacă vrea randament la Pilonul l de pensii, să taie pensiile publice cu 35%.

Potrivit lui Ponta, modificarea contribuţiei la Pilonul ll ”nu va face pensiile mai mari – ci le va face mai nesigure pentru cei tineri sub 45 ani, iar Guvernul practic ia din banii tuturor celor care au sub 45 de ani, care cotizează şi la Pilonul l şi la Pilonul ll, ca să plătească pensiile de azi pentru care nu mai are bani”.

Concluzia sa este: „Ne îndreptăm cu paşi mari pe drumul luat de Grecia în anii 2000 şi de Venezuela în 2010! Iar PSD care a fost şi in Guvernarea „Năstase” şi în Guvernarea „Ponta” un model eficient de măsuri economice liberale şi măsuri sociale moderne impune acum, sub influenţa lui Dragnea, politici socialiste şi populiste desuete care duc direct la dezastru şi suferinţă tocmai pentru cei care ne votează în mod tradiţional!”, a mai scris Ponta.

Premierul Mihai Tudose declara, vineri, la Neptun, că în urma unor analize făcute la nivelul Executivului, s-a constatat că randamentul la Pilonul I de pensii este mai mare decât cel de la Pilonul II, care are și o componentă privată, astfel că se ia în calcul ca sumele care se varsă în Pilonul I, administrat în totalitate de stat, să fie mai mari.

Presa a relatat încă de săptămâna trecută că Guvernul pregătește o naționalizare mascată a pensiilor și că Ministerul Finanțelor vrea să scadă contribuțiile care se duc în Pilonul II de pensii de la 5,1% la 2,5%, măsura fiind menită a crește veniturile autorităților, pentru echilibrarea bugetului pentru a putea acoperi toate promisiunile electorale.

Citește și: Proiect grandios pentru Bucuresti. Primăria Capitalei a făcut anunțul