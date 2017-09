Fostul premier Victor Ponta a declarat, miercuri seară, la Ambasada Chinei, că dacă ar fi fost premier i-ar fi schimbat pe cei doi miniştri acuzaţi de DNA, Sevill Shhaideh şi Rovana Plumb, pentru că menţinerea acestora afectează munca Guvernului. În plus, spune Ponta, când nu respecșți regulile în politică, la un moment dat vine nota de plată.

Ponta a spus că a fost chemat la DNA ca martor, în dosarul Belina, și nu a spus mai mult decât știe. Întrebat dacă și Liviu Dragnea ar fi trebuit să fie chemat la DNA, Ponta a spus că nu are nicio relație cu DNA-ul și nici nu consideră că este vreo diferență între Liviu Dragnea și Laura Codruța Kovesi. ”Dacă ar pleca amândoi, ar fi excelent pentru România”, a adăugat Ponta.

Întrebat dacă decizia PSD ca Shhaideh şi Plumb, miniştri acuzaţi de DNA, să nu demisioneze este una corectă, Victor Ponta a răspuns: „Ştiţi că am fost şi eu pus în această situaţie şi vă spun – sprijinul partidului, da, e corect, şi eu i-aş fi sprijinit. Să rămână în Guvern – nu, e un lucru rău şi afectează munca Guvernului”.

El a menționat că faptul că partidul e alături de cele două doamne ministru e o decizie corectă, însă ca prim-ministru le-ar fi schimbat.

”Vorbim de ministrul care merge la Bruxelles zi de zi şi care, sigur, e acuzat pe nedrept, dar e acuzat. Ştiţi bine că am renunţat la miniştri care au fost acuzaţi tot pe nedrept, dar am renunţat la ei pentru că aşa sunt regulile în politică şi, când nu le respecţi, la un moment dat vine nota de plată”, a explicat Ponta.

El a reiterat că în cazul cererii DNA de ridicare a imunităţii ministrului Fondurilor europene, Rovana Plumb, va vota împotrivă, pentru că aceasta este „martor” şi nu s-a folosit de lacul Belina.

Despre rolul său în Dosarul „Belina”, Ponta a răspuns că este doar martor.

”Domnul Dragnea are azi dosarul ( Belina, nr) la Camera Deputaţilor, îl citesc toţi deputaţii, şi mâine sper că domnul Dragnea, chiar dacă suntem adversari politici, să-şi ceară scuze că m-a acuzat de ceva neadevărat. Nu am depus niciun denunţ împotriva nimănui niciodată şi această campanie de fapt a făcut rău PSD, că uite, fostul preşedinte depune… Nu am depus denunţuri, sunt mator şi de câte ori am fost chemat ca martor am spus doar adevărul, nimic altceva”, a spus Ponta, care a arătat că nu ştie nimic în mod special despre Hotărârea de Guvern care face obiectul acestui dosar.

Sevil Shhaideh a fost chemată la DNA, vineri, fiind anunțată că se începe urmărirea penală, în cazul său, în dosarul transferului Lacului Belina din domeniul statului la Consiliul Județean Teleorman. Procurorii anticorupție au cerut aviz pentru începerea urmăririi penale a Rovanei Plumb, în același dosar, de la Parlament.