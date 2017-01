Postarea unei învățătoare din București a devenit viral: ”Am păduchi și nu mi-e rușine”

Claudia Chiru, învățătoare la Școala Gimnaziala Nr. 195 din București, a reușit să atragă atenția a mii de oameni printr-o postare în care recunoaște fără sfială că are păduchi. Mai mult, ea face un apel la societate să nu mai transforme acest lucru într-o rușine, pentru că a avea păduchi nu înseamnă nici că ești nespălat, și nici prost.

„Bună ziua! Sunt învățatoare la Școala Gimnaziala Nr. 195 din București și am păduchi!!! Da, am „câțiva” păduchi, vreo 2-3, așa se scuza lumea in 2017, și nu mi-e rușine! Am eu și poate alte câteva sute de elevi și părinti din București, și nu mai știu câți din țara noastră. Și nu este prima data, este a 2-a oară.

Și câțiva dintre elevii mei au, așa ca probabil ne-am dat paduchii între noi pentru ca haina mea sta lângă a lor, iar din când in când ii sărut pe frunte și ii iau in brațe, așa cum s-a întâmplat azi. Firele mele de par se întâlnesc cu ale lor și…gata, saltul s-a produs, au schimbat scalpul!

Este momentul sa renunțam la prejudecăți și sa ne purtam ca niște oameni maturi.

Nu pot sa mai aud ca păduchii sunt o rușine și ca purtătorii ar trebui arși pe rug in piața publica!!! Va rog din suflet sa le spuneti acasă copiilor ca păduchii nu mai sunt o rușine, ca oricine poate lua și ca nu ar trebui sa rada de colegii lor la scoala. Le rog și pe colegele mele sa vorbească deschis cu copiii și sa le explice realitatea. Le puteți spune ca și doamna invatatoare Chiru are și preda cu tableta, face inca un master și se da cu parfum, deci nu este nespălată sau proastă„ a scris învățătoarea pe pagina ei de Facebook.



Postarea ei a fost distribuită de aproape 2000 de persoane și are peste 5000 de like-uri. În plus, sute de persoane au felicitat-o pentru curaj și pentru mesajul transmis.