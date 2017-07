Povestea fostului vânător de munte care îi ajută la greu pe cei mai curajoși dintre noi. Omul care îi conduce pe salvatorii din munți

Serviciul Salvamont chiar salvează mii de vieți în fiecare an. Salvatorii montani, așa cum mai sunt denumiți cei o mie de salvamontiști din România, au obligația de a-i salva din fața morții pe cei mai curajoși oameni, temerarii care dau de necaz atunci când urcă pe o culme montană sau care coboară înr-o peșteră.

Momentul în care Sabin Cornoiu (53 de ani), omul care este implicat anual – direct sau indirect – la salvarea a minimum 6.000 de persoane de la moarte, fără nici un fel de exagerare, a simțit că nu mai respiră în urmă cu două decenii, atunci când unul dintre cei doi băieți ai săi a fost aruncat în aer pe o pistă de schi. A fost un accident pe pârtie.

“Când mi-am văzut băiatul de trei ani aruncat ca o căciulă în aer, pur și simplu am înghețat. În acele câteva secunde până am ajuns la el am simțit o așa de mare nedreptate. Mă gândeam cum Doamne este posibil ca să mi se întâmple mie așa ceva. Eu, care, ca salvamontist, salvez vieți, îmi văd copilul într-o astfel de situație”, își amintește cu emoție românul care conduce acum Serviciul Salvamont din România. El poate fi considerat unul dintre cei mai curajoși români.

Experiența relatată de acesta s-a încheiat cu bine, pentru că băiețelul său nu a avut nimic. Cumva, printr-o minune, destinul l-a ajutat pe Sabin Cornoiu și i-a salvat copilul ca recunoaștere a meritelor sale. El are o familie minunată alături de soția sa și de cei doi băieți. “Băiatul schiază și acum. Nu are nici o teamă. Atunci s-a ridicat la câteva clipe după căzătură și parcă nu se întâmplase nimic”, își amintește gorjeanul despre minunea de care a avut parte.

Acest episod este cel care l-a marcat pe omul care își pune viața în mâinile lui Dumnezeu la fiecare intervenție, pentru că meseria de salvamontist este una dintre cele mai riscante.

Omul din spatele eroului

Acum, el conduce serviciul public de Salvamont și Salvaspeo (intrări în peșteri) din Gorj, Sabin Cornoiu fiind stabilit în Târgu Jiu. El este, totodată, și președintele Salvamont România, serviciul național. Despre serviciul de salvamont spune că este al treilea său copil. Iar când îl asculți cum vorbește despre munca sa, știi că așa este.

Omul din spatele salvatorului din munți și peșteri este calm, mereu pus pe șotii și gata să te facă să crezi că un om curajos nu se măsoară în funcție de riscurile pe care și le asumă, ci în funcție de riscurile pe care nu și le asumă inutil. La fiecare cinci minute are o glumă cu care să te facă să zâmbești când este pe marginea unui hău de zeci de metri. „O glumă ajută, însă trebuie să știi și să glumești. Ca salvamontist trebuie să știi și să vorbești cu oamenii. Este calitatea cel mai greu de găsit în rândul celor care vor să intre în salvamont. Nu trebuie să ai doar curaj aici, trebuie să ai și cap”, spune acesta. Acum sunt în jur de o mie de salvatori montani în România, dintre care 230 profesioniști, altfel spus cu salariu.

Susține că nu a certat niciodată o victimă care le cere ajutorul. „Consider că a fost un ghinion. Că nu a știut zona, că s-a întâmplat. Nu am de ce să fiu supărat pe un om care îmi cere ajutorul, chiar dacă trebuie să merg pe ger până la el, pe stânci, să cobor în ape reci, ca să-l ajut. Se poate întâmpla!”, adaugă salvatorul. Sabin Cornoiu recunoaște că se simte norocos după fiecare intervenție până la epuizare. „Fac ceea ce îmi place, rar oamenii fac ceea ce le place”, explică acesta.

Lucrurile mărunte salvează vieți

Din acest motiv, Sabin Cornoiu nu se vede ca un erou, ci vrea să se prezinte ca un om care înțelege cum poate fi salvată o viață și ce riscuri trebuie asumate pentru ca o persoană să fie scoasă dintr-o situație limită fără să fie pusă viața altui om în pericol. “De cele mai multe ori, salvatorii se pun singuri în pericol. Din elan, din adrenalină, salvamontiștii riscă să nu ia cea mai bună decizie când intervin să ajute pe cineva. Este nevoie de înțelepciune atunci când se pune la punct o operațiune de salvare”, ne explică acesta.

Și nu sunt numai vorbe. Sabin Cornoiu nu este omul care să pozeze în salvator, într-un erou. El este cel care ia pensula în mână ca să vopsească un banal semn al unui traseu, semn care îi va ghida pe turiști, iar poate la un moment dat va salva un temerar rătăcit aflat în dificultate.

De altfel, de curând, Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România, Salvamont așa cum este cunoscută organizația, a încheiat refacerea marcajelor a peste 300 de trasee turistice montane și renovarea a 25 de baze şi posturi salvamont și zece de refugii. Vopseaua care va salva vieți și care îi va ghida pe turiști a fost oferită de un producător din țară în cadrul campaniei denumite ”Culorile României”.



Cornoiu și oamenii săi au vopsit stâncile din aprilie și până acum. “Vom continua lucrările de întreținere a traseelor turistice până în toamnă, pentru a le facilita turiștilor și iubitorilor de sporturi montane practicarea în deplină siguranță în natură a activităților preferate”, a declarat Sabin Cornoiu.

Din Armată, în munți

Serviciul Salvamont a fost înființat în România în 1969. Sabin Cornoiu a intrat în Salvamont din pasiune. Era un fost vânător de munte în Armata Română care iubea muntele. “Atunci, pe vremea comuniștilor, nu erau foarte multe intervenții, nu erau mulți turiști, nu erau multe pretenții. Însă nici nu erau multe dotări. Făceai totul cu mâinile și cu voința”, spune acesta.



Acum, salvamoniștii din România intervin de 6.000 de ori pe an, iar cei din Gorj, de 300-350. Cele mai multe intervenții sunt ale echipelor de pe Valea Prahovei. Asta înseamnă minimum 6.000 de persoane salvate din fața morții de Serviciul Salvamont România condus de Sabin Cornoiu. Însă, cum la intervenții, de obicei, sunt salvate câte două-trei persoane, numărul oamenilor salvați de serviciul condus de Cornoiu poate depăși și 10.000 de oameni.

Gorjeanul (este născut în 1964) este cel care, practic, a apus la punct Serviciul Salvamont din județul Gorj, iar acum conduce și dispeceratul național. Ajuns la 53 de ani, el pleacă în misiuni alături de colegi de 20 și 30 de ani. Recunoaște că nu mai are forța de la 25 de ani, dar experiența și voința îi aduc un avantaj.

Cum se ajunge salvamontist

Nu ajunge doar dorința de a ajunge salvamontist pentru un candidat. Pregătirea este strictă și foarte dură pe parcursul a doi ani, când sunt patru testări din șase în șase luni. „Mai bine respingem un candidat, dacă nu suntem siguri de el. Gestionarea managementului riscului este foarte important”, ne explică acesta.

Seara, când ajunge acasă, Sabin Cornoiu nu își face griji pentru vânătăile și zgârieturile din timpul intervențiilor. Rănile psihice în urma intervențiilor nereușite sunt cele care nu îi dau pace unui salvamontist. Luna trecută, un turist a murit la spital, după ce Sabin Cornoiu și echipa sa l-au salvat din munți și l-au transportat la unitatea medicală. Din păcate, starea victimei era mult prea gravă pentru a fi menținută în viață. „Mereu te întrebi dacă… Salvamontistul nu are parte de consiliere psihologică. Trebuie să se consilieze singur și să găsească resursele psihice și fizice ca a doua zi să o ia de la capăt”, spune acesta.