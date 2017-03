Povestea lui “Gary din Chicago” – Turistul care a ajuns la gala premiilor Oscar a fost eliberat din închisoare cu doar câteva zile înainte

Bărbatul cunoscut sub numele “Gary din Chicago” a fost în centrul atenției la gala de decernare a Premiilor Oscar. Povestea acestuia a apărut acum în presa americană. Bărbatul fusese eliberat din închisoare cu doar câteva zile înainte, după ce a ispășit o pedeapsă de mai bine de 20 de ani, relatează CNN.



Gary Alan Coe şi logodnica sa au făcut parte dintr-un grup de „turişti” care nu se aşteptau ca Jimmy Kimmel, gazda Galei Oscarurilor, să îi invite în incinta Dolby Theater din Hollywood în timpul ceremoniei.

Coe, în vârstă de 58 de ani, originar din Chicago, s-a prezentat ca fiind “Gary din Chicago”. El purta un hanorac pe scria “Hollywood” şi îi ţinea geanta logodnicei sale, iar în timpul “vizitei” a filmat tot ce se putea.

Ken Bone is so 2016. Here enters Gary from Chicago. https://t.co/hqBPq4pxMy pic.twitter.com/Xrc9sW6ZyE

A day after he stole the show at the Oscars, "Gary from Chicago" is set to appear on "Jimmy Kimmel Live." https://t.co/DVg9d7trCg pic.twitter.com/fmhewxbcDF

— Chicago Tribune (@chicagotribune) February 27, 2017