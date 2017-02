Povestea Paulei Rad de la Românii au talent. Soprana din Zalău a mai fost de două ori la concurs și „a treia oară a fost cu noroc”

Povestea Paulei Rad de la Românii au talent. Paula Rad ne oferă un exemplu de ambiție și de perseverență. Tânăra din Zalău, care lucrează ca femeie de serviciu, a mai încercat de două ori să ajungă la concurs, însă a fost eliminată încă din faza preselecțiilor. A treia oară a fost „cu noroc” și a impresionat publicul până la lacrimi, dar și juriul de la „Românii au talent”.

Paula Rad, o tânără din Zalău, este concurenta care a făcut senzație în noul sezon al concursului de talente. Deși este absolventă de Conservator, tânăra, în vârstă de 28 de ani, lucrează ca femeie de serviciu la o firmă de curățenie în Cluj. Nu a reușit să profeseze în domeniu, deși are o experiență de 11 ani de canto.

Paula i-a cucerit pe jurați cu melodia „O mio babbino caro”. Impresionată de vocea tinerei soprane, Andra a decis s-o trimită direct în semifinalele competiției, după ce a apăsat butonul auriu.

Puțini știu însă că Paula Rad a mai încercat de două ori să ajungă la Românii au talent, însă a fost eliminată la preselecții.

„Am mai fost de două ori, cred că greșeala mea a fost că am mers și am cântat muzică ușoară, nu operă. Eu m-am specializat pe operă. A treia dată a fost cu noroc”, a povestit Paula Rad, într-un interviu pentru graiulsalajului.ro .

Paula a mărturisit că nu se plânge, deși viața ei nu a fost niciodată roz. Cu mult curaj, a avut încredere în sine că, la un moment dat, va reuși să aibă o carieră în muzică, pe marile scene ale lumii.

„Am încercat să lucrez în multe domenii. Am mers la interviuri ca bonă, pentru că îmi plac mult copiii, dar nu știu de ce, nimeni nu m-a angajat. Am ajuns în cele din urmă la această firmă de curățenie din Cluj. Lucrez ca femeie de serviciu pentru că aici am putut să mă angajez, trebuia să fac ceva să câștig un ban. Dar nu am abandonat niciodată gândul că odată voi avea succes în muzică”, a povestit Paula.