Povestea românului ajuns din centrul de plasament în patul femeilor bogate din Europa

Nicu, un tânăr de 24 de ani din Brașov care și-a trăit toată copilăria în centre de plasament după ce mama l-a abandonat alături de fraţii săi, a făcut carieră ca gigolo în Anglia unde a câștigat mii de lire de la femeile dornice de compania sa.

Nicu a trăit cea mai neagră parte din viaţa lui între zidurile orfelinatelor, acolo unde mama sa l-a abandonat când avea 4 ani, împreună cu frații săi, de 5 şi 6 ani. Când a împlinit 18 ani s-a trezit singur, dincolo de poarta centrului de plasament și a plecat unde a văzut cu ochii, încercând să trăiască pe propriile picioare.

A dormit în parcuri, a suferit de frig, și n-a mâncat două zile până când un om „în vârstă, serios“ l-a luat la el acasă.

„Acel om m-a dus la el acasă, m-a lăsat să mă spăl, mi-a dat să mănânc, dar a vrut să profite de mine, aşa că am fugit din nou în stradă. Ţin minte că ploua, eram în şlapi şi într-un maieu şi mă uitam la oameni. Unii erau îmbrăcaţi bine, alţii erau săraci. Şi mi-am zis atunci: eu vreau să merg pe stradă în pantaloni curaţi şi cu pantofi buni. Îi vedeam şi pe cei care suflau în pungi şi am jurat că nu vreu să fiu ca ei“, mărturiseşte, pentru Monitorul Expres , Nicu.

De la Braşov a plecat spre Arad unde a lucrat o singură zi la o stână, și când și-a dat seama că până în Ungaria sunt doar 10 kilometri și-a continuat aventura, trecând graniţa târâş, pe coate.

„Nu aveam niciun document, decât foaia aceea de ieşire de la centrul de plasament. Am trecut ilegal şi am ajuns într-un sat. Am mâncat frunze de prun pentru că nu am găsit altceva“.