Premieră mondială! Cercetătorii au reușit, pentru prima oară, să corecteze gene defectuoase ale unor embrioni umani. Mai precis, gene purtătoare ale unei maladii ereditare au fost modificate datorită unei tehnici revoluționare, relatează BBC News, care citează un studiu publicat în revista Nature. Această tehnică, care se află în stadiul premilimar, ar pute să fie calea pentru a preveni 10.000 de boli ereditare

O echipă de cercetători americani și sud-coreeni au reușiut să modifice gene purtătoare ale unei maladii cardiace grație unei tehnici revoluționare, care implica și tehnologia cunoscută drept CRISPR, care a deschis noi orizonturi în medicina genetică, datorită capacității sale de a modifica genele în mod rapid și eficient.

În acest caz, oamenii de știință de la „Oregon Health and Science University” și „Salk Institute” și cei de la „Institute for Basic Science” din Coreea de Sud și-au îndreptat întreaga atenția către maladia genetică numitp „cardimiopatie hipertrofică” care duce la îngroșarea anormală a miocardului. O persoană din 500 suferă de această maladie, în urma căreia inima are bătăi anomale și chiar se poate opri brusc, exitând 50% șanse ca această să fie transmisă copiilor, potrivit BBC News.

Cercetătorii au reușit însă să corecteze gena defectuasă în timpul concepției. Mai precis, sperma unui bărbat care suferă de cardimiopatie hipertrofică a fost injectată în ovulele unei femei sănătoase, iar medicii au reușit să corecteze defectul prin intermediul tehnologiei CRISPR. Această tehnică – CRISPR – funcționează precum o pereche „foarfece” moleculare ce permit decuparea selectivă a zonelor nedorite din cadrul genomului și înlocuirea acestora cu noi fragmente de ADN.

Nu de fiecare dată a fost corectată gena defectuasă, ci în 72% din cazuri. Procentul le dă speranțe oamenilor de știință. „Prin folosirea acestei tehnici, este posibil să reducem povarea acestei boli ereditare asupra familiei și eventual asupra populației”, a declarat doctorul Shoukhrat Mitalipov, membru al echipei de cercetare.

Acestel tehnică, aflată deocamadată în stadiul preliminar, deschide potențial calea unor mari progrese în tratarea bolilor genetice. Potrivit BBC, sunt 10.000 de boli genetice care ar putea fi, în teorie, „reparate” prin aceeași tehnologie.

Descoperirea implică însă și probleme etice, căci tehnică poate fi folosită la producerea de așa-numiți „designer babies” — copii programați genetic, cu scopul de a le alege culoarea părului sau de a le spori forța fizică. Doctorul David King Human Genetics Alert a catalogat studiul drept „iresponsabil” și „o cursă pentru primul bebeluș programat genetic”.