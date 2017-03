Premierul discută din nou cu ministrul de Finanțe și cu ANAF despre încasările la buget

Premierul Sorin Grindeanu se întâlneşte luni cu ministrul Finanţelor Publice, Viorel Ştefan, cu reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) şi ai Comisiei Naţionale de Prognoză, pentru a discuta măsurile privind creșterea încasărilor la buget.

Este a treia întâlnire săptămânală pe care prim-ministrul o are cu reprezentanții din Finanțe și vine după ce ultimele informaţii furnizate de ANAF arată că totalul veniturilor bugetare colectate de Fisc cumulat ianuarie şi februarie 2017 a însumat circa 32 de miliarde de lei, ceea ce reprezintã o diminuare cu 0,9% – indice nominal faţă de perioada similară a anului trecut.

Premierul spunea, săptămâna trecută, că nu are motive, în acest moment, să creadă că deficitul nu va fi menţinut sub 3%.

„Urmăresc personal, în întâlniri săptămânale pe care le am cu responsabilii din domeniul finanţelor, cu cei de la ANAF, cu cei de la Ministerul Finanţelor, astfel încât, ceea ce am spus, şi anume menţinerea deficitului sub 3%, să fie realitate. Şi n-am motive nici eu, nici Guvernul pe care-l conduc, în acest moment, să cred contrariul”, a declarat premierul Grindeanu, la Piatra Neamţ.

Şeful Executivului a precizat că toate măsurile luate deja „au fost foarte bine analizate”. „Măsurile pe care le vom lua în viitor, conform Programului de guvernare, de asemenea, sunt foarte bine analizate din toate punctele de vedere”, a mai spus Grindeanu.

Potrivit lui Grindeanu, ANAF este „o instituţie cheie”. „Până la jumătatea lunii aprilie au de implementat 14 măsuri, astfel încât reforma în interiorul ANAF şi eficacitatea acestei instituţii să fie una sporită”, preciza premierul.

La începutul lunii martie, premierul a început discuțiile cu ANAF și Ministerul de Finanțe, după avertismentul Comisiei Europene privind deficitul bugetar. Comisia Europeană a avertizat, într-o scrisoare trimisă Ministrului Finanțelor, că deficitul ar urma să depăşească 3% în 2017 şi cere ca Executivul de la Bucureşti să anunţe măsuri clare pentru reducerea lui.

