Grindeanu, mesaj după criticile liderilor PSD privind guvernarea. Premierul a transmis într-un mesaj pe Facebook că mai au multe de făcut, iar pentru asta este nevoie de stabilitate. ”Adversarii PSD se află în afara partidului”, mai spune premierul. Mai mulți lideri PSD, în frunte cu Liviu Dragnea au vorbit în ultima perioadă despre o evaluare a activității guvernului, fiind exprimate și nemulțumiri privind ritmul implementării programului de guvernare.

”A fi prim-ministru reprezintă o răspundere imensă, pe care o iau în serios în fiecare secundă, de când PSD mi-a făcut onoarea de a-mi acorda această încredere. Guvernul României a înțeles nevoile și așteptările oamenilor, iar acum putem spune că avem creștere economică – cea mai mare din Europa -, ne respectăm promisiunile din campanie, avem mai multe locuri de muncă, se înființează din ce în ce mai multe firme, încrederea investitorilor e în creștere. Banca Mondială a îmbunătățit prognoza legată de creșterea economică de anul acesta”, a spus premierul.

El precizează că, așa cum a spus întotdeauna, mai au foarte multe de făcut.

”Acesta este drumul pe care am pornit și pe care suntem deciși să mergem în continuare. Pentru asta avem nevoie de stabilitate, de obiective si priorități pe care le împărtășim cu toții. Adversarii PSD se află în afara partidului. PNL si USR traversează grave crize de conducere și o lipsă totală de proiecte”, afirmă premierul, răspunzând criticilor din propriul partid, privind guvernarea.

Premierul va pleca miercuri într-o vizită în Franța. ”Joi, mă voi întâlni cu premierul francez, Edouard Philippe. De asemenea, mă voi întâlni cu Secretarul General al OCDE, Angel Gurria. Aderarea țării noastre la OCDE este un obiectiv important pentru Guvernul pe care-l conduc. Acestea, odată cu ridicarea nivelului de trai al românilor și repornirea motorului investițiilor, sunt prioritățile Guvernului acum”, mai afirmă prim-ministrul.



Ponta: Mă uit și nu înțeleg: schimbarea Guvernului Grindeanu este urgenţa noastră în această vară?

Și fostul premier Victor Ponta s-a întreabat, într-o postare pe Facebook, dacă schimbarea Guvernului Grindeanu este o „urgenţă” în această vară.

„Am şi eu două întrebări ca ‘cetăţeanul turmentat’ – că mă uit şi chiar nu mai înţeleg. Schimbarea Guvernului Grindeanu este urgenţa noastră în această vară? Este ceea ce îşi doresc cei care au votat în decembrie 2016 pentru PSD? Sau membrii PSD? Sau parlamentarii care susţin majoritatea guvernamentală? Eu am votat în decembrie cu PSD, sunt (încă) membru al partidului şi ca deputat am votat mereu pentru susţinerea proiectelor acestui Guvern – să înţeleg că până acum am greşit?!?!”, a scris Ponta, pe reţeaua de socializare.

El a adăugat că, în perioada 2001 – 2004, când primar general al Bucureştiului era Traian Băsescu, acesta dădea vina pe Guvern pentru „tot ce nu era el în stare să facă”.

„Eram în Guvernul PSD condus de Adrian Năstase în perioada 2001 – 2004 când primar general al Bucureştiului era Traian Băsescu – îmi amintesc că tot ce nu era el în stare să facă la Primărie, Băsescu dădea vina pe Guvern/iar în 2004 s-a jurat că vrea să rămână primar ‘să îşi termine proiectele’ dar a candidat la prezidenţiale şi aţi văzut ce bine ne-a fost! Să înţeleg acum în 2017 că ce făcea Băsescu era bine? Poate mă ajutaţi dumneavoastră cu ceva lămuriri; dacă întreb conducerea partidului sigur nu au ei timp să piardă cu un biet membru aşa cum sunt eu”, a mai spus Ponta.

Firea: Mă îngrijorează dacă premierul nu mai are timp să se consulte cu preşedintele partidului

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a spus duminică seară că Primăria are o relație mai proastă cu Guvernul Grindeanu, decât cu cabinetul condus de Dacian Cioloș.

Gabriela Firea susține că proiectele pentru care a cerut sprijin din partea Guvernului Grindeanu i-au fost respinse sistematic și că anumite ministere pun în dificultate Primăria Capitalei.

‘În această perioadă se realizează o evaluare a activităţii guvernamentale de la învestirea în Parlament şi până acum – este normală această monitorizare şi acest paralelism între programul de guvernare, viziunea politică ce a fost câştigătoare în alegeri. Dacă nu ar fi această evaluare politică, ar fi o bilă neagră”, a susţinut Firea.

Ea a continuat: ”Mi-aş permite să parafrazez, privesc şi eu cu atenţie şi îngrijorare faptul că domnul preşedinte a spus că premierul nu se mai consultă la fel de des cu el ca la început, când a preluat mandatul, şi că nu se mai întâlnesc la fel de des. Clar că este adevărat, ce motive ar fi avut preşedintele să dezinformeze? Motivele pentru care sunt în această situaţie nu le cunosc, dar mi-aş dori să le ştiu, mă îngrijorează dacă premierul nu mai are timp să se consulte cu preşedintele partidului, având în vedere că este un guvern politic’, a spus Gabriela Firea, la Antena 3.

Afirmațiile Gabrielei Firea au venit în continuarea anunțurilor făcute de liderii coaliției de guvernare, privind o posibilă remaniere în această vară. Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a anunţat joi seara, la Romania TV, că va avea loc o analiză, împreună cu partenerii de coaliţie în ceea ce priveşte activitatea Cabinetului, din care pot deriva unele măsuri.

Dragnea a spus că Guvernul „nu poate să funcţioneze în viteza a 3-a”, iar o creştere economică de 5 % nu este suficientă. „Programul trebuie să fie pus în aplicare, el e mai important şi ca mine, şi ca premierul, şi ca dl Tăricenau, „ca oricine dintre oamenii politici din zona coaliţiei de guvernare şi trebuie să luăm o decizie”, a arătat liderul PSD.