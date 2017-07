Premierul Mihai Tudose vrea o linie aeriană directă între China și România: Vi se pare că e poveste? Nu e o poveste!

Premierul Mihai Tudose vrea o linie aeriană directă între China și România, pentru ca țara noastră să atragă turiştii din state mari să fie stabilite legături de călătorie directe cu acestea.

„Săptămâna trecută am vorbit cu o ţară foarte mare şi frumoasă, China, despre reluarea legăturilor directe cu avionul. Ne dorim turişti din zone foarte mari, foarte mulţi, însă nu avem cursă de avion directă. Şi am avut un răspuns favorabil, un răspuns optimist despre reluarea acelei curse. Nu vorbim de investiţiile mari, de reactoarele 3 şi 4, vorbim de lucruri simple, de o legătură aviatică între China şi România. Vi se pare că e poveste? Nu e o poveste, şi-o doresc şi ei, ne-o dorim şi noi şi am convenit că o facem cât de curând posibil”, a afirmat premierul, la Constanța.

Tudose s-a referit la punerea în dezbatere publică a masterplanulului pe turism, care. în opinia sa, va trebui să răspundă la întrebarea ce face statul pentru investitorii din turism.

”Noi va trebui să fim suportul din biotopul turistic, cu ce înseamnă drumuri, cu infrastructură, cu o administraţie locală, prietenoasă şi care lucrează împreună cu operatorii din turism, cu ce înseamnă fiscalitate pentru turism, cu nişte măsuri mai agresive de promovare a potenţialului României, cu o strategie clară pe turismul balnear, fiindcă România este campioană în Europa pe această zonă. Sunt o mulţime de proiecte care, încet-încet, vor fi puse în practică”, a declarat premierul la Realitatea TV, la finalul unei întrevederi de lucru cu reprezentanţii patronatului din turism desfăşurată la Mamaia.

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, și ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, au discutat recent despre proiectele de investiții în infrastructură, unul dintre punctele importante abordate fiind relansarea curselor long courier spre Statele Unite ale Americii și China.

