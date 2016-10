Presa din Rusia pregăteşte populaţia de Al Treilea Război Mondial, scrie AFP

Presa din Rusia pare să pregătească populația pentru al Treilea Război Mondial, notează AFP. Jurnaliștii agenției France Presse comentează că actualitatea internațională este prezentată în așa fel la televiziunile rusești, încât ai impresia că nouă confrutare militară mondială a și început.

Postul de știri Rossia 24 a prezentat un reportaj pentru despre pregătirea adăposturilor nucleare din Moscova. În același timp, site-ul de ştiri Fontanka anunţă ca guvernul ar putea raţiona pâinea ca pregătire pentru un viitor război, în ciuda explicaţiilor autorităţilor, care afirmă că vor doar să stabilizeze preţul făinii.

În timp ce tensiunile dintre Rusia și SUA au atins cote alarmante, retorica belicoasă a presei ruse pare să fi ajuns la cel mai ridicat nivel.

„Relațiile dintre Rusia și SUA, și Occidentul în general, au ajuns la cel mai scăzut nivel, la un nivel sub care este greu să mai cobori”, a afirmat Konstantin Kalachev, directorul unui think thank de la Moscova, pentru AFP.

În urmă cu aproape o lună, Moscova și Washigton au ajuns la un armistițiu privind criza siriană, în urma unor negocieri extenuante. Acordul părea să fie un punct de cotitură privind situația din Siria, însă mulți analiști erau sceptici că armistițiul va rezista. După puțin timp, acordul s-a prăbușit, iar pe 3 octombrie SUA și Rusia au anunțat încetarea negocierilor legate de conflictul din Siria.

De atunci, bombele aviaţiei militare ruse şi regimului de la Damasc au transformat oraşul Alep, din nordul Siriei, într-un „infern pe Pământ“, potrivit ONU. Pe teren, armata rusească a continuat acţiunile în forţă, amplasând la baza sa navală din portul Tartus un sistem de apărare antiaeriană capabil să distrugă avioane de vânătoare, dar şi corvete echipate cu rachete care pot, teoretic, să scufunde nave de război.

De altfel, Rusia a avertizat Statele Unite să nu atace poziţiile armatei siriene proguvernamentale, deoarece, în caz contrar, americanii vor suporta consecinţele.

Purtătorul de cuvânt al armatei ruse, generalul Igor Konaşenkov, a fost cel care a făcut această amenințare. „Le reamintesc «strategilor» americani că rachetele antiaeriene S-300 şi S-400 care asigură acoperirea aeriană a bazelor ruseşti din Hmeimim şi Tartus au o rază de acţiune care poate surprinde orice aeronavă neidentificată“, sublinia Konaşenkov, pe 6 octombrie, într-un avertisment aproape direct la adresa Statelor Unite.

La televiziunea de stat Rossia 1, prezentatorul Dmitri Kiseliov, care conduce şi agentia de presă RIA Novosti, a dezumat declaraţia generalului Igor Konaşenkov pentru „oamenii simpli ca voi şi ca mine“. „Vom doborî“ avioanele americane.

Tot el dezvăluie apoi „planul B“ al Statelor Unite în Siria. „Planul B în mare este că Statele Unite vor recurge direct la forţă împotriva armatei siriene a preşedintelui Bashar al-Assad şi a aviaţiei ruseşti“, comentează el. „Ar trebui să ne temem de aceste provocări? Aşa s-au angajat Statele Unite în război în Vietnam“, conchide Kiseliov.

El avertizează apoi din nou occidentalii: rachetele amplasate în Kaliningrad, enclava Rusiei din apropierea Poloniei, pot transporta focoase nucleare. „Rusia actuală este mai mult decât pregătită, înainte de toate psihologic, noii spirale de confruntare cu Vestul“, rezumă Gheorghi Bovt, într-un editorial publicat pe site-ul Gazeta.ru.

De partea cealaltă, SUA și alte țări occidentale au acuzat Moscova de crime de război în Alep. Totodată, Kremlinul a suspendat acordul nuclear și de cercetare din domeniul energiei nucleare pe care îl avea cu State Unite ale Americii, iar SUA a acuzat oficial Rusia că se află în spatele atacurilor informatice care au vizat campania electorală din SUA.

Coincidență sau nu, pe măsură de presa rusă continua retorica belicoasă, Rusia a organizat un exercițiu de apărare civilă la care au participat 40 de milioane de oameni.

Totodată, într-un interviu pentru RIA Novosti, ultimul lider sovietic, Mihail Gorbaciov, care a iniţiat în urmă cu 30 de ani, la Reykjavik, împreună cu preşedintele american Ronald Reagan începutul sfârşitului Războiului Rece, a lansat un avertisment. lumea flirtează „periculos cu zona roşie“.

Miercuri, a venit primul semn de detensionare. Moscova a anunțat o reuniune internațională asupra Siriei, în acest sfârșit de săptămână, cu SUA.