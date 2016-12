Președintele anunță astăzi premierul desemnat. Prima rundă de consultări ale președintelui Klaus Iohannis cu partidele parlamentare, pentru formarea Guvernului, s-a încheiat cu o propunere de premier: Sevil Shhaideh, premierul propus de coaliția PSD și ALDE. Astăzi, președintele Klaus Iohannis a anunțat că va desemna premierul abia după Crăciun.

UPDATE 14.25: ”Am luat notă de anunțul președintelui, noi la Parlament ne-am organizat în așa fel încât să fie gata în 48 de ore toate procedurile și să se înceapă audierea miniștrilor. Ne pare rău că nu s-a întâmplat astăzi. Probabil vrea să discute mai mult cu doamna Sevil Shhaideh. Pentru noi este extrem de impotant ca acest Guvern să fie votat în acest an. Am o oarecare emoție penru că nu s-a precizat în ce zi după Crăciun”, a declarat Liviu Dragnea.

UPDATE 14.00: ”Consultările s-au încheiat după două zile, cu partidele parlamentare. Am avut în cursul acestor consultări două propuneri pentru poziția de prim-minsitru, PSD a propus-o pe doamna Shhaideh, iar PMP, pe Toamc. Pe de altă parte, între timp s-a cinstituit o coaliței majoritară în Parlament, formată de PSD, ALDE și UDMR. În consecință, în zilele următoare voi avea discuții pe aceste teme, iar desemnarea va avea loc după Crăciun”, a declarat Klaus Iohhanis.

UPDATE 13.45: În ipoteza în care președintele va respinge propunerea PSD de premier, șeful statului poate cere o nouă rundă de consultări. În acest caz, PSD poate să își păstreze aceeași nominalizare, sau poate veni cu o altă propunere. În cazul în care președintele propune o altă persoană pentru funcția de premier, aceasta va încerca să strângă o susținere suficientă în Parlament, pentru a putea fi învestită.

Ținând cont de actuala configurație a Parlamentului, o propunere a președintelui, neagreată de PSD și ALDE, va pica la vot. Dacă două propuneri de premier sunt respinse de Parlament, se declanșează alegeri anticipate.

Cu alte cuvinte, românii ar putea fi chemați din nou la vot pentru a-și alege Parlamentul. Aceasta variantă este cel mai puțin probabilă.

UPDATE 13.24: Președintele României va susține la ora 14:00 , o declarație de presă, la Palatul Cotroceni.

UPDATE 13.17: La finalul consultărilor cu Minoritățile, reprezentanții grupului au anunțat că vor susține propunerea PSD ca Sevil Shhaideh să fie premier al României.

UPDATE 12.15: La finalul consultărilor, Traian Băsescu a declarat: ”Propunerea făcută ieri de PSD și AlDE ar putea face să par par inutile consultările de astăzi. Nu credem acest lucru, așa că propunerea făcută de noi este președintele executiv Eugen Tomac, deputat PMP”.

Traian Băsescu a spus despre Eugen Tomac că este un om ”experimentat, care cunoaște țara și o bună imagine la Bruxelles. Eugen Tomac a spus la rândul lui că dacă va fi desemnat va începe negocierile cu toate partidele: ”Vom deschide un dialog și cu celelalte partide, ne-am făcut datoria de partid de opoziție, e important să tratăm cu mare resposnabilitate acest proces de desemnare a premierului”.

Cu toate acestea, Traian Băsescu a declarat că a aflat din comunitatea turco-tătară din Dobrogea că Sevil Shhaideh, propunerea PSD pentru premier, are o ”reputație profesională excepțională”, dar ”experiență politică zero”.

Traian Băsescu s-a referit și la situația președintelui Klaus Iohannis: ”Nu este în cea mai fericită situație, domnul președinte. Mi se pare inadmisibil ca Opoziția să spună că nu are propuneri, noi ne-am făcut datoria de partid de opoziție și am venit cu o propunere.

UPDATE 12.00: A doua zi de consultări cu partidele a început, joi, la ora 12.00, la Palatul Cotroceni, cu delegația Partidului Mișcarea Populară, condusă de președintele formațiunii, Traian Băsescu. Alături de el se află la discuțiile cu președintele Klaus Iohannis Valeriu Steriu, Robert Turcescu și Eugen Tomac. Surse din PMP au declarat pentru Libertatea că Traian Băsescu ar putea veni cu o propunere de premier, din partea partidului său. Este vorba de președintele executiv Eugen Tomac, deputat PMP.

Președintele a discutat ieri cu PSD și ALDE, care au venit împreună la Cotroceni, cu propunerea de premier. Au intrat apoi la consultări PNL și USR, care au anunțat oficial că trec în Opoziție și nu vor vota premierul propus de noua majoritate parlamentară. UDMR a semnat ieri un protocol de colaborare parlamentară cu cei de la PSD și ALDE. Își păstrează funcțiile în Executiv și vor vota premierul PSD. Astăzi, președintele mai consultă două partide: PMP, condus de Traian Băsescu și grupul minorităților naționale. După prânz, este așteptat numele premierului desemnat.

Sevil Shhaideh, prima femeie nominalizată pentru funcția de premier

Propunerea PSD și ALDE pentru funcția de premier aduce și câteva premiere în politica românească. Este prima femeie propusă de un partid pentru funcţia premier al României și prima persoană de etnie turco-tătară și religie musulmană. Aceasta este membră a PSD din 2015. Nominalizarea a venit ca o lovitură pentru cei din Opoziție și i-a luat prin surprindere chiar și pe cei din partid, care nu au știut cu ce persoană merge Liviu Dragnea la Cotroceni. Mulți dintre parlamentarii PSD au recunoscut, neoficial, că au aflat numele premierului propus la televizor. Preşedintele PSD Liviu Dragnea are încredere în Sevil Shhaideh. Spune că o recomandă pentru funcția de premier „capacitatea de muncă, ştiinţa administraţiei, viziunea de dezvoltare” şi cunoaşterea „activităţii tuturor ministerelor” și adaugă că singurul defect al acesteia este că muncește foarte mult.”Sevil Shhaideh este loială, corectă şi cinstită, fiind singura persoană din partid în care are încredere că poate pune în practică programul de guvernare”, a declarat Liviu Dragnea.

Cine este Sevil Shhaideh și ce avere are?

Shhaideh a fost timp de aproape 20 de ani director de servicii în Consiliul Judeţean Constanţa. Are 51 de ani, iar în 1987 a absolvit Academia de Ştiinţe Economice, Facultatea de Planificare Economică şi Cibernetică. În 2011 s-a căsătorit, iar presa a scris că naşi de cununie au fost Liviu Dragnea şi şeful Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu. Dragnea a infirmat însă aceste informații, precizând că Sevil Shhaideh nu îi este fină, deoarece în religia musulmană nu există termenul de naş, şi că la căsătoria acesteia i-a fost „martor”, alături de alte persoane. Dragnea a mai spus că o cunoaşte pe Sevil Shhaideh de 15 ani.

Între anii 2007 şi 2012 a condus Direcţia Generală de Proiecte din CJ Constanţa și, simultan, postul de coordonator al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), în perioada în care Liviu Dragnea era preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman. În 2012, imediat după desemnarea lui Liviu Dragnea la conducerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Sevil Shhaideh a fost numită în funcţia de secretar de stat la acelaşi minister.

Conform ultimei sale declaraţii de avere, din 6 mai 2015, Sevil Shhaideh are un apartament de 47 de metri pătraţi, cumpărat în 1994, şi mai multe conturi deschise în 2007 şi 2011, în sumă totală de aproximativ 500.000 de lei. În declaraţia de avere a acesteia este menţionat şi un împrumut de 20.000 de euro acordat de către soţul său, Akram Shhaideh, lui Bachir Chhide, şi rambursat în septembrie 2014. De asemenea, la secţiunea ”datorii” este trecut un credit de 60.000 de lei, contractat în anul 2012 şi scadent în 2017.

Dragnea spune că structura Guvernului va fi făcută în două ore

Imediat după desemnare, premierul are la dispoziție 10 zile să vină în fața Parlamentului cu echipa de miniștri, pentru un vot de învestitură. Vor urma audierile miniștrilor, în comisiile de specialitate și votul pentru întregul Executiv, în plenul comun al celor două Camere. Liviu Dragnea așteaptă anunțul președintelui și spune că Guvernul se va face în maxim două ore.

”Nu, încă nu putem spune . Când vom avea propunerea acceptată în mod oficial de preşedintele Iohannis, imediat, imediat ne vom întâlni şi vom stabili structura Guvernului şi componenţa politică a Guvernului, ceea ce ne va lua o oră-două’ ‘, spune liderul PSD. Numele vehiculate pentru funcțiile de miniștri sunt Florin Iordache sau Robert Cazanciuc la Justiție, Lia Olguţa Vasilescu la Dezvoltare Regională, Georgian Pop la Apărare, Mihai Tudose la Economie.

Marius Nica ar viza postul de ministru al Finanțelor, în timp ce la Muncă ar urma să vină Rovana Plumb. Un nume nou este vehiculat la Externe, consilierul prezidențial Bogdan Aurescu, iar la Cultură, Ionuț Vulpescu sau Daniel Barbu de la ALDE. La Educație este vehiculat numele lui Sorin Cîmpeanu, tot de la ALDE, iar la Mediu, copreședintele ALDE Daniel Constantin, în timp ce Energia va merge la Andrei Gerea.

Președintele PSD, Liviu Dragnea promite că Guvernul va trece de Parlament săptămâna viitoare. Iar aleșii nu au vacanță. La începutul lunii ianuarie, proiectul de buget pe 2017 va intra în dezbaterea Legislativului.

Parlamentarii și-au validat mandatele

Noul Parlament și-a validat mandatele, iar aleșii au depus jurământul în fața plenului. S-a votat și noua conducere a Parlamentului, pentru următorii 4 ani. Așa cum Liviu Dragnea este noul președinte al Camerei Deputaților iar Călin Popescu Tăriceanu își păstrează funcția de președinte al Senatului. Cei doi nu au avut contracandidați și au fost aleși cu majoritate clară în plenurile celor două Camere.